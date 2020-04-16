«تطوير مصر» تخطر الحكومة بمساهمتها بـ5 ملايين جنيه لمواجهة «كورونا»

وجه رئيس الوزراء الشكر إلى كل من يتعاون فى مواجهة هذه الأزمة العالمية، بهدف أن يقى الله مصر وشعبها الأضرار.

تلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خطاباً من الدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، أعرب فيه عن تقدير الشركة لجهود الحكومة في مواجهة التداعيات الصحية والاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس “كورونا” المستجد.

وأكد حرص شركته كأحد الكيانات المصرية الوطنية العاملة بالسوق المصرية، على المساهمة بدور هام ومؤثر في دعم جهود الدولة لاحتواء الأزمة الحالية، باستراتيجية تتعلق باتخاذ عدة إجراءات داخلية وخارجية.

وأوضح رئيس شركة “تطوير مصر” أن الشركة ساهمت بمبلغ 5 ملايين جنيه مصري من خلال مبادرات وتحالفات مع القطاع العام ومع المجتمع المدني لدعم خطة الدولة.

وأشار إلى أن الشركة قامت بإطلاق مبادرة “بنبني حياة” ويتم بمقتضاها التعاون مع عدد من المؤسسات والجمعيات الخيرية، حيثُ تم توقيع بروتوكول للتعاون مع جمعية الأورمان للتكفل بقرية كفر عبد الخالق في محافظة المنيا بصعيد مصر، وإعادة إعمار منازل القرية المتضررة من أحداث السيول الأخيرة.

وأشار إلى مده القرية بالمرافق العمومية مثل المياه والكهرباء، بالإضافة إلى تزويد أهالي القرية بمواد غذائية ومساعدات مادية لدعمهم خلال الظروف الحالية حتى نهاية شهر رمضان الكريم.

وأضاف رئيس شركة تطوير مصر أن الشركة قامت بالتعاون مع مؤسسة أهل مصر للتنمية ومع عدة جهات مختلفة، بتزويد مستشفيات العزل الحكومية والجامعية، بمعدات طبية أساسية مثل أجهزة التنفس الصناعي ومستلزماتها، وأيضا الملابس الوقائية الخاصة بالأطباء والممرضين.

ونوه إلى أن الشركة قامت بالتعاون مع الغرفة التجارية الأمريكية ومع مُنظمة اليونيسيف بالتبرع بأجهزة تنفس صناعي لصالح مستشفيات العزل ضمن مبادرتهم ” تحالف القطاع الخاص ورجال الأعمال لمكافحة فيروس كورونا”.

وأضاف أيضا أن الشركة قامت بمد أهالي وادي النطرون بالمواد الغذائية اللازمة وقامت بالتبرع لمحافظة مطروح لتوفير مواد غذائية ومواد معقمة ومساعدات مادية لأهالي المحافظة، وبادر فريق عمل الموارد البشرية بالشركة بالتبرع بإسم موظفي الشركة لصالح العمالة اليومية، بعد التنسيق داخلياً مع موظفي الشركة.

وحول الإجراءات الداخلية التي اتخذتها الشركة لمواجهة الأزمة، أوضح الرئيس التنفيذي للشركة أن الشركة كمسئولة من الناحية المجتمعية والعملية حاولت أن تضع استراتيجية لاستيعاب التحدي الراهن، مدفوعة بتأكيد الحكومة على مبدأ الحاجة لاستمرار العمل واكتمال المشروعات.

وذكر الرئيس التنفيذي أن الشركة سعت إلى ضمان استمرار الأعمال الإنشائية بالمواقع المختلفة للشركة وبما يتماشى مع القرارات والتعليمات الوزارية الأخيرة، وأكدت التزامها بوعودها تجاه عملائها وسلامة موظفيها وتجاه عامليها وشركائها على حد سواء.

وأضاف أن الشركة حرصت على اتخاذ عديد من الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة موظفيها، ولضمان استمرارية الأعمال بأمان وسلام، بتوفير حلول مرنة للموظفين العاملين بالمكاتب، بحيث يتمكنوا من العمل من المنزل لتقليل الاختلاط.

ونوه إلى أنه تم خفض تواجد العاملين 50% بجميع مواقع المشروعات، وتم توفير عربات إسعاف مُجهزة ووحدات طبية وطاقم طبي بجميع مواقع مشروعات الشركة لضمان إجراء الفحوصات الدورية على العمال.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة “تطوير مصر” أن الشركة تقوم بنشر الوعي الصحي اللازم، وتحرص أيضا على تطهير وتعقيم المواقع والمعدات وسكن العمال بشكل منتظم، بجانب حرصها على وجود مسافات كافية بين كل عامل والآخر، ومنع التجمعات، وتقسيم العمل إلى ورديات صباحية ومسائية.

وأشار الرئيس التنفيذي أن شركة “تطوير مصر” تحرص على سداد جميع الالتزامات المالية الخاصة بمستحقات العاملين بالشركة، وتم الإعلان عن حركة الترقيات السنوية الداخلية خلال النصف الثاني من مارس.

واستكمل بأنه تم صرف العلاوات المقررة للعاملين في نفس التوقيت، بجانب التزام الشركة مع جميع الأطراف التي تتعامل معها سواء الموردين أو وكالات التسويق والبيع أو المقاولين والاستشاريين أو غيرهم.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة “تطوير مصر” على تمسك الشركة بدورها الوطني تجاه الدولة، وعزمها على استمرار تقديم كل أوجه التعاون والدعم والمساندة للحكومة في إدارتها الناجحة للأزمة.

وشدد شلبي على الاستعداد الدائم والمستمر للمساهمة ولتقديم الدعم اللازم، والدأب المتواصل على المشاركة بما يمكنها القيام بها للوصول ببلادنا الى بر الأمان واحتواء الأزمة الحالية وتلافى أثارها السلبية.

ومن جانبه ، رحب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالجهود النوعية التى قامت بها الشركة، فى مواجهة الأزمة، وأشاد بالتزام الشركة تجاه العاملين بها، وبتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية، باتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية بمواقع العمل، وحماية للعاملين.

ووجه رئيس الوزراء فى النهاية الشكر إاى كل من يتعاون فى مواجهة هذه الأزمة العالمية، بهدف أن يقى الله مصر وشعبها الأضرار.