تطوير مصر تحصل 400 مليون جنيه من «CIB» مقابل وحدات مسلمة بفوكا باي

حصلت شركة تطوير مصر العقارية على تمويل من البنك التجاري الدولي CIB بقيمة 400 مليون جنيه مقابل خصم أوراق تجارية لوحدات مسلمة بمشروع فوكا باي بالساحل الشمالي؛ بغرض تسريع وتيرة الأعمال الإنشائية للمشروع.

وقع على اتفاقية التمويل الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، وعمرو الجنايني الرئيس التنفيذي القطاع المؤسسي بالبنك التجاري الدولي مصر CIB، بحضور كبار ممثلي الكيانين.

وبحصول تطوير مصر على تمويل مقابل خصم أوراق تجارية لوحدات مسلمة، تصبح واحدة من أوائل شركات التطوير العقاري في مصر، التي استفادت من ذاك البرنامج التمويلي المُميز و المُقدم من التجاري الدولي CIB ذلك بفضل نجاح “تطوير مصر” في تسليم المرحلتين الأولى والثانية للعملاء بمشروع فوكا باي خلال وقت قياسي.

سابقة فى مجال التطوير العقاري

تعتزم شركة تطوير مصر، استخدام القرض في تسريع وتيرة الأعمال الإنشائية بمشروع فوكا باي بالساحل الشمالي، بهدف تسليم وحدات المرحلة الثالثة والرابعة خلال عامي 2023 و 2024 علي التوالي.

قال الدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر: “يسعدنا تجديد التعاون مع البنك التجاري الدولي للاستفادة من الخدمات التمويلية والاستشارية التي يقدمها البنك،

سبق لنا التعاون للترويج للمنطقة التعليمية بمشروع بلومفيلدز، وتم تجديد التعاون للحصول علي تمويل بقيمة 400 مليون جنيه لتسريع وتيرة الأعمال الإنشائية بمشروع فوكا باي بالساحل الشمالي بهدف الانتهاء من تسليمه بالكامل “.

ومن جانبه، أعرب عمرو الجنايني الرئيس التنفيذي القطاع المؤسسي بالبنك التجاري الدولي مصر، عن سعادته بتوقيع اتفاقية التمويل بقيمة 400 مليون جنيه مصري لصالح مشروع فوكا باي

تعاون مثمر ومستمر بين الطرفين

يتماشى هذا التمويل مع استراتيجية البنك في التوسع والمساهمة في خطة الدولة الطموحة الخاصة بالتوسع العمراني وبصفة خاصة في تنمية الساحل الشمالي الغربي من مصر .

أضاف بأن هذه الاتفاقية تمثل باكورة التعاون المُثمر بين البنك التجاري الدولي مصر وشركة تطوير مصر، ضمن سلسلة من عمليات التمويل وخصم الأوراق التجارية الخاصة بالشركة، والذي يتطلع البنك إلى زيادة التعاون معهما مستقبلاً في مشروعاتهما العقارية المتميزة.

وكانت شركة تطوير مصر، قد أطلقت مشروع فوكا باي عام 2015 بمنطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي، بالتعاون مع الشركة المصرية للتنمية العمرانية والاستثمار السياحي مالكة الأرض، على مساحة 220 فدانًا ويضم المشروع 2500 وحدة متنوعة متضمنة فنادق مصممة بمفاهيم مبتكرة ومتميزة بالإضافة إلى شقق فندقية.

موقع مميز

يتميز المشروع بموقع استراتيجي على الساحل الشمالي، على بعد 211 كيلو متر غرب الإسكندرية وعلى بعد 75 كيلو متر فقط من مرسى مطروح، كما يتميز بتصميم هندسي فريد يجعل كل وحدة في المشروع تطل على واجهة مائية سواء من خلال شاطئ البحر الذي يمتد لحوالي 800 متر أو الكريستال لاجون

نجحت “تطوير مصر” في تسليم المرحلة الأولى من المشروع في عام 2019، وشهدت السنوات الماضية تشغيل ناجح للمشروع بشهادة قاطني وزوار المشروع.