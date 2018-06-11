تطوير مصر تحصد جائزة ريادة الأعمال الإنسانية بمؤتمر دولي بالأمم المتحدة

المال - خاصشاركت شركة تطوير مصر، في المؤتمر السنوي للمجلس الدولي للمشروعات الصغيرة (ICSB)، الذي أقيم بمقر هيئة الأمم المتحدة بمدينة نيويورك بوفد من المديرين التنفيذيين، يترأسه الدكتور أحمد شلبي-الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب. حضر المؤتمر لفيفٌ من رجال الأعمال والوزراء ورؤساء جامعات دولية، و

المال – خاص

شاركت شركة تطوير مصر، في المؤتمر السنوي للمجلس الدولي للمشروعات الصغيرة (ICSB)، الذي أقيم بمقر هيئة الأمم المتحدة بمدينة نيويورك بوفد من المديرين التنفيذيين، يترأسه الدكتور أحمد شلبي-الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب.

حضر المؤتمر لفيفٌ من رجال الأعمال والوزراء ورؤساء جامعات دولية، وعلى رأسهم اللواء محمد عرفان جمال الدين-رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والدكتورة سحر نصر-وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.

يأتي المؤتمر في إطار الجهود الرامية لتأسيس حوار عالمي من أجل تفعيل دور المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والتعرف على ما يمكنها تقديمه لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.

وشهد المؤتمر توقيع مذكرة تفاهم لاستقدام برامج للحصول على شهادات تنفيذية في ريادة الأعمال للخريجين تمنحها عدة جامعات أمريكية دولية، من خلال اتفاقية ثلاثية الأطراف شملت تطوير مصر والمجلس الدولي للمشروعات الصغيرة وعددًا من الجامعات العالمية المرموقة مثل جورج واشنطن وويلكس وسان جونز، وحضر مراسم التوقيع اللواء محمد عرفان وسحر نصر، بالإضافة إلى عدد من المسئولين في المجلس الدولي.

وقال الدكتور أحمد شلبي، إنه تتماشى هذه المذكرة مع إستراتيجية الشركة الهادفة لإنشاء مركز لريادة الأعمال والابتكار في شرق القاهرة، بحيث يضم مساحات للعمل المشترك والتعليم التنفيذي ومركز عالمي لأنشطة ريادة الأعمال، ويصبح النواة للجامعة المزمع إنشاؤها في مشروع الشركة “بلوم فييلذز” بمستقبل سيتي.

وأضاف نتيجة لجهود الشركة الملحوظة في مجال تطوير ريادة الأعمال الإنسانية في مصر، كرم المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة شركة تطوير مصر، ممثلة لقارة أفريقيا، بالإضافة لشركتين أخرتني من قارتي آسيا وأمريكا الجنوبية، بمنحهم جائزة ريادة الأعمال الإنسانية.

تجدر الإشارة إلى أن تلك الجائزة تمنح للشركات التي تظهر أعلى درجات التميز في الأعمال مع التأثير الإيجابي في المجتمعات المحلية والمناطق الإقليمية التي تعمل بها، من خلال تحسين مستويات الأداء في الشركة وتنفيذ حلول مبتكرة في الأسواق والتميز في خدمة العملاء ورضائهم، وتطبيق إستراتيجية فريدة ومستدامة، وأخيرًا تحقيق واحد على الأقل من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والتي يبلغ عددها 17 هدفًا.

وأكد أن تطوير وتحسين مجال ريادة الأعمال الإنسانية في مصر من أهم الأهداف التي تضعها الشركة على رأس أولوياتها، لتحقيق أهداف الشركة التي تتماشى مع إستراتيجية الدولة والتي تركز على النهوض بمجال ريادة الأعمال”.

وأضاف -معلقاً على الاتفاقية التي تم توقيعها خلال المؤتمر- “أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها هي مجرد البداية ونأمل في الدخول في مزيد من تلك الاتفاقيات للمساهمة في تخريج أجيال جديدة من رواد الأعمال المصريين”.

تأسس المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة عام 1955، وهو منظمة غير هادفة للربح تسعى لمواصلة التعليم الإداري من أجل تأهيل رواد الأعمال، إيماناً بأنّ الإدارة المستنيرة للمشروعات الصغيرة تمثل عنصراً رئيسياً لنجاح تلك المشروعات وتحقيقها للأرباح المستهدفة، ما يؤثر ايجابياً على الاقتصاديات المحلية.

ومن أجل تحقيق هذا الهدف، وضع المجلس مجموعة من الممارسات العملية لرواد الأعمال المحتملين وأصحاب الأعمال الحاليين ومديري المشروعات، اعتماداً على التعليم والبحوث وتبادل الأفكار بشكل حر، ويمثل منصة عالمية لتبادل الأفكار والخبرات حول الأساليب الإدارية المطبقة في المشروعات والشركات الصغيرة.



ومؤخراً، تمكنت شركة تطوير مصر مع عدد من المؤسسات والشركات من كل العالم من إقرار يوم عالمي جديد للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بحيث يكون يوم 27 يونيو من كل عام، وتحتفل الأمم المتحدة به تحت رعاية المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة.