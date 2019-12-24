تطوير مصر: الشراكة مع «شنايدر» قيمة مضافة لتأسيس مشاريع مستدامة

قال الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، إن الشراكة مع «شنايدر إلكتريك» تحقق أهم أهداف الشركة، وهو إقامة مشاريع ذكية ومستدامة بيئياً وعمرانيا. وأضاف أن الاستعانة بشركة "شنايدر العالمية" في مجال تكنولوجيا المدن الذكية يعد إضافة…

قال الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، إن الشراكة مع «شنايدر إلكتريك» تحقق أهم أهداف الشركة، وهو إقامة مشاريع ذكية ومستدامة بيئياً وعمرانيا.

وأضاف أن الاستعانة بشركة “شنايدر العالمية” في مجال تكنولوجيا المدن الذكية يعد إضافة لنشر مفاهيم المدن الذكية داخل مشاريع “تطوير مصر”.

وتابع: “الشركة تسعى دوما للتعامل مع كبري الكيانات العالمية من مقدمي الخدمات، لضمان رفع مستواها والحصول على قيمة مضافة لعملائها”.

وقام جون باسكال تريكوار بزيارة تفقدية لمتابعة الأجهزة والمعدات التكنولوجية المستخدمة بمشروع “إلمونت-جلالة” بالعين السخنة، والوقوف أمام التطورات بمنطقة الجلالة.

وجاءت تلك الجولة تفعيلا لاتفاقية التعاون التي أبرمت بين كل من تطوير مصر وشنايدر إلكتريك؛ ويعد من أبرز عناصر الاتفاقية لتأسيس نظم متكامل للتحكم بالكامل بمكونات البنية التحتية.

وتعتمد “تطوير مصر” على منظومة EcoStruxure للتحكم بآليات الخدمات التى تقدم لتفعيل المدن الزكية.

الرئيس التنفيذي لشنايدر إلكتريك يتوقع 68% ارتفاعا بإشغال المواطنين في المناطق الحضرية بحلول 2050

توقع جون باسكال تريكوار، الرئيس التنفيذي العالمي لشنايدر إلكتريك، أن ترتفع نسبة إشغال المواطنين إلى 68% بحلول عام 2050.

وأشار إلى أن تلك الزيادة تعد ضغطا كبيرا على الموارد المتاحة؛ مما يحتم الاتجاه نحو بناء المدن الذكية؛ خاصة أن الحل الأمثل لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان من الخدمات العامة والبنية التحتية العصرية كالطاقة والمياه والطرق والاتصالات والصحة هو استخدام الذكاء الاصطناعي.

وأوضح أن الاستفادة من البيانات الضخمة المتوفرة لها تضمن استدامة للموارد للأجيال القادمة، بالتزامن مع الحصول على احتياجات الشركة بشكل كافٍ.

أبرز آليات لمواجهة تحديات المدن الزكية استخدام الأجهزة والمعدات التكنولوجية

وفى سياق متصل قال المهندس وليد الشتا، الرئيس الإقليمي لشنايدر إلكتريك مصر وشمال إفريقيا والمشرق العربي، إن مصر تتجه مؤخراً للتوسع في بناء المدن الذكية، موضحا أنها ليست تلك التي تتواجد فيها الأجهزة والمعدات التكنولوجية فحسب.

وأضاف: “لكنها المدينة التي تستخدم التكنولوجيا للتغلب على التحديات التي يواجهها الناس بشكل يومي في حياتهم وتحقق لهم الرضا الكامل عن كفاءة الخدمات التي يحصلون عليها، ففي المدن التقليدية قد يتم مضاعفة الإنتاج من الكهرباء أو المياه مثلاً للحصول على الكفاءة المناسبة لاستخدامهم لكن مع التكنولوجيا الحديثة ومن خلال ماتوفره منصة EcoStruxure من شنايدر إلكتريك نحقق أعلى كفاءة تشغيلية ونقلل من إهدار الموارد حتى نضمن استدامتها”.

وذكر أن الشراكة التى ابرمت مع تطوير مصر يعد أول شركة عقارية مصرية تستخدم نظام تحكم مركزي ذكي EcoStruxure؛ الذي يعمل لربط جميع مشروعات الشركة لاتاحة للتحكم في البنية التحتية وأنظمة التشغيل عن بعد.