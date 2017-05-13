تطوير كبائن إستانلي يُتيح تركيب عدادت كهرباء

صرح اللواء أحمد حجازي، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، بأنه جارٍ ترميم كبائن إستانلي، والتي أثير الجدل حولها مؤخرا بسبب بدء أعمال الترميم في حين شكك البعض بهدمها، مشيرا إلى أن الإدارة تقوم حاليا بترميم عدد 430 كابينة من خلال الشعبة الهندسية للمنطقة الشمالية العسكرية، وذلك من خلال ترميم جزئي لعدد منها وترميم كلي لباقي الكبائن، مع الحفاظ على التراث القديم.

وأضاف “حجازي” في تصريحات لـ”المال” أن عمليات الترميم تشمل إدخال كابل كهرباء جديد لإتاحة تركيب عدادات كهربائية للكبائن أمام مُستأجريها، دون التطرق لسرقة التيار الكهربائي، فضلاً عن تركيب طلمبات مياه لرفعها بأكشاك الاستحمام، وذلك لتواجد الكبائن بالأسفل بينما توجد شبكة الصرف الصحي الحالية أعلى الكبائن، بالإضافة إلى إنشاء دورات مياه بالجزء الأسفل من الكبائن.

وأوضح “حجازي” أن أعمال الترميم الحالية من المُقرر أن تنتهي آخر شهر رمضان، مُشيرا إلى أنه قد اختير هذا التوقيت ليتوافق مع حلول شهر رمضان إلى جانب موسم الامتحانات وبالتالى قلة الضغط على الشواطئ، موضحا أن المواطنين سيسمح لهم باستخدام الكبائن خلال عيد الفطر.

تجدر الإشارة إلى أن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف كانت قد طلبت من شركة الصرف الصحي بالإسكندرية عمل مقايسة لتركيب طلمبات المياه، إلا أن تكلفتها قُدرت بـ 2 مليون جنيه، إلا أن المقايسة التي أعدتها الشعبة الهندسية تكلفت نحو 700 ألف جنيه، لذلك تم إسناد الأعمال لها بعد موافقة المنطقة الشمالية.

وكانت قد أصدرت الإدارة المركزية للسايحة والمصايف بيانا، أمس، أوضحت من خلاله أن كبائن إستانلي تشهد أعمال ترميم، ردا على ما أثير مؤخرا حول قيام المحافظة بهدمها، وأوضحت أن ما يتم حاليا هى عملية الترميم الخاصة بكبائن إستانلى نظرا لطول الفترة التى لم يتم عمل صيانة لها، مما أدى الى تآكل المنشآت، الأمر الذى يمثل خطورة على أرواح المستأجرين، لهذا تم الاتفاق مع الشعبة الهندسية للمنطقة الشمالية لتقوم بعملية الترميم.