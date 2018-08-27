تطوير عدة محطات معالجة صرف صحى بالقليوبية للارتقاء بالخدمة

المال-خاصصرح المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، بأنه تم تطوير عدد من محطات معالجة الصرف الصحى، للارتقاء بمستوى الخدمة، ورفع أداء تشغيل وصيانة المحطات، وذلك فى إطار الجهود التى تبذلها الشركة لتطبيق معايير الجودة.وقال المهندس مصطفى مجاهد: تم رفع كفاءة مح

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صرح المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، بأنه تم تطوير عدد من محطات معالجة الصرف الصحى، للارتقاء بمستوى الخدمة، ورفع أداء تشغيل وصيانة المحطات، وذلك فى إطار الجهود التى تبذلها الشركة لتطبيق معايير الجودة.

وقال المهندس مصطفى مجاهد: تم رفع كفاءة محطة معالجة سرياقوس لتعمل بكامل طاقتها 10 آلاف م3/يوم، لخدمة حوالى 44 ألف نسمة بقرى الوحدة المحلية (سرياقوس) بمركز الخانكة، وتم رفع كفاءة محطة معالجة سسل لتعمل بكامل طاقتها 12 ألف م3/يوم، لخدمة حوالى 150 ألف نسمة بمدينة شبين القناطر وبعض قرى المركز، بجانب رفع كفاءة شبكات صرف صحى مدينة الخصوص وإحلال وتجديد خطوط بأقطار (400 – 500 – 600)، مما أدى إلى تحسين الأداء وتقليل الانفجارات، لخدمة حوالى 150 ألف نسمة بمدينة الخصوص.​