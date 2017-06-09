تطوير حدائق بورسعيد يهدد منافذ صرف المعاشات

أماني العزازي تبحث غاده والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ملف الأزمة التى نشبت مؤخرًا، بين هيئة التأمينات الاجتماعية ببورسعيد، وبين عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بعد أن تسبب قرار المحافظ بتطوير الحدائق العامة ببورسعيد فى حرمان 24 ألف مستفيد لمعاشات القطاعين الحكومى والخاص، من صرف معاشاتهم الشهرية

أماني العزازي



تبحث غاده والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ملف الأزمة التى نشبت مؤخرًا، بين هيئة التأمينات الاجتماعية ببورسعيد، وبين عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بعد أن تسبب قرار المحافظ بتطوير الحدائق العامة ببورسعيد فى حرمان 24 ألف مستفيد لمعاشات القطاعين الحكومى والخاص، من صرف معاشاتهم الشهرية، من منافذ صرف المعاشات المنتشرة بهذه الحدائق، الموزعة في أحياء بورسعيد.

وأصدر المحافظ قرارا بتطوير الحدائق العامة، وأبلغ به رؤساء الأحياء لبدء التنفيذ، وعلى إثره اتخذت إجراءات إخلاء الحدائق من المبانى الموجودة بها، ومنها منافذ صرف المعاشات، التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، تشمل 4 منافذ بحدائق الأمل، والشجرة، وسعد زغلول، وبورفؤاد.

وكشف مصدر مطلع عن أن الأزمة تصاعدت حدتها بسبب إصرار الغضبان على تنفيذ قراره، ما دعا مدير قطاع التأمينات الاجتماعية ببورسعيد، بتحرير محضر إثبات حالة بقسم شرطة العرب، برقم 2161 لعام 2017، لوقف تنفيذ إزالة منافذ المعاشات التابعة للتضامن الاجتماعي الأربعة، التى بلغت تكاليف تطويرها إبريل الماضى 26 ألف جنيه.

ولفت المصدر إلى أن ملف الأزمة أرسل كاملًا للوزيرة، لأتخاذ القرار المناسب بما لايضير أصحاب المعاشات، ويضمن تيسير سبل صرف معاشاتهم.

وكشف المصدر عن أن هيئة التأمينات سبق وأن طالبت المحافظ بتخصيص قطعة أرض لإقامة مجمع خدمات متكامل، لخدمة أصحاب المعاشات، وتقدمت بطلب رسمي 23 فبراير 2016، لكن لم تخصص الأرض.