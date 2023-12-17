«تطوير الموانئ».. فرصة كيف يستفيد منها المصدرون؟

تعول وزارة النقل على زيادة حركة التداول بالموانئ البحرية، خاصة بعد تشييد عدد كبير من المحطات وتطوير القديم، وتأثير ما سبق على قطاع الصادرات، بالتزامن مع دعم الحكومة للقطاع فى محاولة منها لتخفيف أزمة الدولار بالسوق المحلية، وتقليل الواردات.

كان وزير النقل الفريق كامل الوزير قال فى أكثر من مناسبة إن الدولة وفرت الكثير من الدعم لزيادات الصادرات المحلية، ومنها إقامة عدد من الموانئ البرية والجافة لتخزين البضائع، فضلا عن تطوير عمليات دخول وخروج المنتجات، وتطوير محطات شحنه للخارج بالموانئ البحرية، فضلا عن توقيع عدد من مذكرات التعاون مع الدول الأوربية ومنها إيطاليا لشحن لزيادة حركة الشحن بين الجانبين ومنها الحاصلات الزراعية.

سجلت الصادرات المصرية بنهاية عام 2022 نحو 51.6 مليار دولار مقابل 43.6 مليار خلال عام 2021، بزيادة قدرها 8 مليارات ،لكن بيانات الجهاز المركزى للإحصاء أشارت إلى أن قيمة الصادرات هبطت 21.4 % لتسجل نحو 24.79 مليار خلال أول 7 أشهر من عام 2023، مقابل 31.55 مليار خلال نفس الفترة من عام 2022 بقيمة انخفاض بلغت 6.76 مليار .

وقال الدكتور سعيد العرجانى استشارى تصدير بأحد المصانع إن زيادة حجم الصادرات و التداول بالموانئ مرهون بحل عدد من التحديات الحالية، ومنها ضعف خبرة العاملين فى المصانع المحلية بالاشتراطات الخارجية وعدمه ملاءمة المنتجات لعدة معايير تضعها الدول الكبرى، ومن ثم صعوبة إبرام اتفاقيات تصدير .

تابع أنه بالتوازى مع الأزمة السابقة تواجه الشركات المحلية ارتفاع أسعار المواد الخام نتيجة تراجع سعر العملة المحلية مقابل نظيرتها الأخرى سواء يورو أو دولار، مع زيادتها أيضا فى الداخل.

وأوضح أن عدم استقرار أسعار المواد الخام لفترات كافية تعوق تنفيذ الصفقات المتفق عليها، لأن الزيادات فى الأسعار تكون كبيرة وفى حالة الالتزام بالعقد مع العملاء يتسبب فى خسارات مادية باهظة.

وأضاف العرجانى أن المصدرين يجدون معوقات فى الحصول على تأشيرات السفر إلى الخارج لجذب فرص تصديرية فى الأسواق المختلفة والمعارض خاصة الأوروبية منها.

قال عماد سعد الدين مسئول لوجستيك فى إحدى شركات الشحن إن هناك معوقات فى الموانئ لابد من إنهائها لزيادة المنافسة ومن أهمها إجازة المنظومة الجمركية “يوم الجمعة” مما يضر بالصادرات لعدم تسليم الحاويات للخط الملاحى وصعوبة التحميل على السفن.

وأضاف “سعد الدين” أن تحصيل عوائد خدمات الشحن أو الصادر بالدولار فى ظل أزمة تدبير العملة الصعبة يعد من أهم المعوقات، علما أن تلك الخدمات تتم داخل البلاد مما يتطلب تحصيلها بالجنيه.

وأشار “ سعد الدين” إلي أن طول زمن تعتيق الحاويات فى بعض الموانئ وخصوصا “العين السخنة” ينتج عنه عمل بوصلة لإنهاء الجمارك والموانئ الجافة.

تابع أن هناك إمكانية حجز مساحات ثابتة على الخطوط الملاحية لصالح وزارة النقل بهدف تخفيض تكلفة الشحن أو دعم الصادرات للدول المستهدفة للتصدير.

وطالب بضرورة تعاون وزارت النقل وقطاع الأعمال والتجارة بتأجير مواقع لوجيستية فى العديد من الدول وخصوصا أفريقيا لحساب الدولة المصرية من خلال شركات حكومية مثل شركة النصر للاستيراد والتصدير بهدف استقبال البضائع المصرية وإنهاء الإجراءات الجمركية وبيعها محليا تحت إشراف الشركة المصدرة مقابل نسبة من قيمة البيع أو رسوم متفق عليها.

اقترح تأجير مصانع وخطوط إنتاج تابعة لوزارة النقل بنظام الطاقة الإنتاجية فى المناطق الحرة أو المراكز اللوجستية والموانئ لإتاحة التصنيع بنظام العلامة التجارية الخاصة مع تطبيق نظام تسليم البضاعة على ظهر السفينة.

بدوره أشار هانى المنشاوى عضو مجلس أمناء مستثمرى برج العرب إلى أن الموانئ المصرية شهدت تطورات غير مسبوقة خلال العامين الماضيين من زيادة الساحات وتعميق الأرصفة، إلا أن الأمر لا يتوقف على تلك المشروعات فقط لزيادة الصادرات، موضحا أنه كان هناك خطة لزيادتها لتصل الى 100 مليار سنويا، فى حين توجد معوقات تحول دون الوصول إلى تلك المعدلات.

وأشار «المنشاوى» إلى أن أهم التحديات تتمثل فى تذبذب سعر الصرف أمام العملات الأجنبية خاصة الدولار، علاوة على صعوبة تدبيره لاستيراد المكونات اللازمة للعملية التصنيعية، مشيرا إلى أن تكلفة الواردات المرتفعة تسببت فى تراجع الصادرات.

وتابع أن الفترة الأخيرة شهدت مطالبة الموردين مقابل البضائع المصدرة إلى مصر والتى فى معظمها مكونات إنتاج لتكون كاش أو مقدما بسبب ما تشهده السوق المحلية من ارتفاعات لقيمة الدولار أمام الجنيه وصعوبة تدبيره، بما أدى إلى وقف العديد من المصدرين عن مزاولة أعمالهم والاكتفاء بالعمل بالسوق المحلية.

وأوضح أن منظومة الصادرات تعد متشابكة فى أكثر من جهة وليست بالموانئ فقط، فلابد من النظر إلى أسعار الطاقة الخاصة بالمصانع التى تقوم بالتصدير، واستقرار الوقود محلياً، وتوفير سعر صرف مرن للمصانع العاملة بالتصدير.

قال أحمد عادل نائب مدير المبيعات والتسويق بشركة SWMI Group إنه لابد أن تساعد الدولة المصدرين بتوفير وتسهيل التأشيرات خاصة للدول الأوروبية مع تعديل قرار تسليم الشهادات الصحية للمصانع المسجلة بهيئة سلامة الغذاء بالقاهرة منعا لإهدار الوقت.

وطالب “عادل “ الدولة بالمساعدة فى توفير الفرص التصديرية والوصول للعملاء خارجيا ودعم الشركات من خلال تيسير إجراءات الحصول على مساحات بالمناطق الصناعية لإقامة المصانع فى ظل رغم توافر الأراضى.

وأشار إلى ضرورة التعامل مع المصانع التى توجه إنتاجها للتصدير بنفس معاملة المستثمرين الأجانب من ناحية تسهيل الحصول على الأراضى وتسهيل التراخيص و إعفاءات ضريبية على الماكينات والآلات.

وقال إن زيادة حجم الصادرات وانعكاسها على حركة الموانئ المصرية يتطلب وجود هيئة أو منصة واحدة توفر للمصدرين كافة المعلومات والبيانات الخاصة بتحليل الأسواق والفرص ودراسات الجدوى وأفضل المناطق الصناعية والمعارض والدورات والموانئ المستهدفة مع سهولة الوصول إلى إدارات التمثيل التجارى بالخارج.

وأوضح أنه رغم وجود اضطراب فى سعر صرف الدولار إلا أنه أقل خطورة من مشكلات المواد الخام لاسيما أنها تسبب مشكلات ما بعد البيع وذلك لأنه قد يتراجع سعر الدولار ويربك خطة التسعير المتفق عليها مسبقا.

بدوره أكد بحيرى أحمد بحيرى رئيس مجلس إدارة شعبة المصدرين والتجارة الخارجية بغرفة تجارة الإسكندرية أنه لابد من النظر إلى الأسواق التى تعتمد على مصر كمورد لها ، سواء كانت تلك البضائع صناعية أو حاصلات زراعية أو مواد خام ويتم تنشيط المباحثات معها و تسهيلات جمركية متبادلة.

وأشار إلى أنه على سبيل المثال فإن السوق الروسية تستحوذ على 60 % من صادرات الحاصلات الزراعية، وهو الأمر الذى يجب وضعه فى الاعتبار بوجود تسهيلات أكثر لتلك الخدمات التى تنطلق بين الموانئ المصرية وتلك الأسواق.

وتوقع وجود طفرة خلال الفترة المقبلة بعد انضمام مصر إلى عدد من التجمعات الاقتصادية وعلى رأسها تحالف البريكس بداية العام القادم قد يكون عاملاً هاماً فى دعم زيادة الحركة البينية بين مصر وتلك الدول، وبالتالى ما يساهم فى زيادة حركة الصادرات المصرية إلى الأسواق الروسية.

و أشار اللواء محفوظ طه الخبير البحرى إلى أن الموانئ المصرية شهدت تطورا فى مختلف المجالات، إلا أنه لابد من النظرة المتكاملة من كافة الأطراف بالتزامن مع تلك المشروعات.

وأضاف أنه لابد من النظر إلى آليات تدفق البضائع خلال الفترة المقبلة بالموانئ المصرية، قبل الشروع فى تنفيذها دفعة واحدة، خاصة أن الزيادة السكانية لا يمكن أن تكون العامل الرئيسى فى زيادة تدفق البضائع، حيث تكون بمساهمة طفيفة.

وأكد على ضرورة وجود مخطط صناعى تجارى يتماشى مع تلك المشروعات الجديدة، موضحا أنه على سبيل المثال فإن منطقة ميناء سفاجا تحتاج إلى محطة حاويات أو متعددة أغراض، كما قامت بذلك وزارة النقل، إلا أنه لابد من وجود مخطط صناعى فى تلك المنطقة، خاصة إذا كانت تعتبر البوابة الأقرب للسوق الأفريقية.

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