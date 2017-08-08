تطوير المناهج سنويا لمواكبة التغيرات في التكنولوجيا ومنظومة التسليح

نهدف لتخريج ضابط مهندس مبتكر يتمتع بالانضباط وحسن الخلق حوار ـ بدور إبراهيم: أكد اللواء الدكتور مهندس مصطفى عبدالوهاب، مدير الكلية الفنية العسكرية، أن الكلية انتهجت- فى السنوات الأخيرة بتوجيهات القيادة السياسية والقوات المسلحة- تطوير آليات البحث العلمى والاعتماد على الجانب العملى بغرض مواكبة التطو

نهدف لتخريج ضابط مهندس مبتكر يتمتع بالانضباط وحسن الخلق

حوار ـ بدور إبراهيم:

أكد اللواء الدكتور مهندس مصطفى عبدالوهاب، مدير الكلية الفنية العسكرية، أن الكلية انتهجت- فى السنوات الأخيرة بتوجيهات القيادة السياسية والقوات المسلحة- تطوير آليات البحث العلمى والاعتماد على الجانب العملى بغرض مواكبة التطورات السريعة فى الآليات التكنولوجية.

وأشار اللواء الدكتور مهندس مصطفى عبدالوهاب مدير الكلية الفنية العسكرية, إلى أنه تم عقد المؤتمر والمعرض للعلمى السنوى للكلية الفنية العسكرية بتوجيهات الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى للعام الثانى على التوالى، والذى يتضمن عرض الاختراعات التى شارك بها طلاب من مختلف الجامعات والمدارس فى المسابقة التى نظمتها الكلية، وقد شمل المؤتمر الثانى لبحوث وابتكارات الطلاب أكثر من 80 ورقة بحثية من أكثر من دولة، وشارك العام الحالى 12 دولة عربية كالسعودية والأردن، إضافة إلى دول أجنبية كإسبانيا وألمانيا، وسيتم تكريم الفائزين والحاصلين على المراكز الأولى من القائد العام للقوات المسلحة.

وأضاف أن تقييم المتسابقين تم عبر لجنة متخصصة شملت علماء ومتخصصين من مختلف الجامعات العلمية، وشاركات الكلية فى عملية التقييم، وفاز بالمركز الأول فى مسابقة الـ”آر أو فى” جامعة الإسكندرية، بما يعكس الشفافية الشديدة للمسابقة، لافتا إلى أن الكلية تهدف من خلال تنظيم تلك المسابقات ليس احتلال المركز الأول بل غرس عدة مبادئ فى الطلاب سواء الفنية العسكرية أو باقى طلاب الجامعات منها العمل كفريق جماعى نحو إنجاز هدف أو مشروع متميز.

ولفت عبدالوهاب إلى أن المسابقة شهدت مشاركة طلاب جامعات عديدة منها الإسكندرية والمنوفية والزقازيق والأكاديمية العربية للنقل البحرى، ولأول مرة أكاديمية البحث العلمى، والتى لم يقتصر دورها حاليًّا على المسابقات والأبحاث العلمية، بل أصبح هناك تعاون ودعم بين الفنية العسكرية والبحث العلمى، بحيث يتم تحديد موضوعات بحيثة يتم المشاركة بها.

وأضاف مدير الكلية الفنية العسكرية، أن المعرض العام الحالى مقسم إلى 3 أجزاء؛ الأول المسابقات، وشارك بها طلاب الجامعات وفرق الأطفال وطلاب الثانوية، مشيرًا إلى أن الفنية يوجد بها مركز اتصال للتواصل مع الجامعات المصرية بشأن مواعيد المسابقة.

وأشار إلى أن الجزء الثانى من المعرض هو مشروعات الجامعات المصرية، وتقوم الجامعات بعرض مشروعات نفذتها من خلال الطلاب، مؤكدًا أن أى طالب لديه فكرة مشروع يتم عرضها على هيئة التدريس بالكلية، ويشارك بالمسابقة ويتم تقييم المشروعات التى تهدف إلى تحقيق الاستفادة للجانب المدنى والعسكرى.

ولفت إلى أن آلية البحث العلمى بالفنية العسكرية تختلف عن باقى الكليات، فمشروعات التخرج للطلاب يمكن أن يشارك بها طلاب من سنوات دراسية مختلفة، وذلك فى إطار الحرص على التعاون والعمل الجماعى.

وأوضح عبدالوهاب أن القوات المسلحة توجه الدعم الدائم للكلية، ويتم العمل دائمًا على تطوير منظومة التعليم والمناهج بما يتناسب مع المناهج العالمية فى الهندسة بجميع تخصصاتها، خاصة أن الكلية مسئولة عن تقديم الدعم الفنى لمنظومة التسليح، والتى تشهد تطورات متلاحقة ودورية يجب دائما مواكباتها، من خلال المناهج والبحث العلمى والتطبيق العملى، لافتا إلى أن عملية التطوير المنهجى والبحثى تتم كل عام لضمان تخريج مهندسين قادرين على استيعاب النظم الحديثة وكيفية التعامل معها.

وأضاف أن الأسلوب الدراسى بالكلية لا يعتمد فقط على المناهج والدراسة النظرية، بل يتم التركيز على الجانب العملى والتفاعل المستمر بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، لافتا إلى أن القوات المسلحة لا تبخل بالإمكانات التى تُسهم فى تطوير المنظومة التعليمية بالكلية بصورة دورية، بحيث يتم دائمًا توفير المعامل وأجهزة الحواسب وبرامج لبناء النماذج والمحاكاة، والتى تضمن للطالب سرعة استيعاب العلوم الحديثة.

ولفت عبدالوهاب إلى أن علاقة الطالب بهيئة التدريس لا تقتصر على المحاضرة فقط، بل يقضى معظم أوقاته فى البحث وتنفيذ مشروعات، سواء التى سيتم تقديمها بمسابقة الكلية أو بالمسابقات العالمية التى يتم المشاركة بها، مشيرا إلى أن الكلية لا تسعى لتخريج ضابط مهندس بحسب بل تركز أن يصبح خريج الفنية العسكرية قادر على الابتكار والاختراع مزود بحسن الخلق والانضباط الذى تحرص الكلية على غرسه فى الطلاب.

وأكد عبدالوهاب أن المسابقة التى تنظمها الكلية تحقق أهدافا مهمة منها تطوير، واكتشاف المواهب والمخترعين بما يمثل إضافة للدولة.

وأوضح أن هناك مسابقة أخرى ضمن المبادرة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى العام الماضى لتبنى العباقرة فى الرياضيات من طلبة المرحلة الثانوية، ويتم تفعيلها للمرة الأولى العام الحالى، وقد تم الاتفاق بين وزارة التربية والتعليم والكلية الفنية العسكرية على تنفيذ المبادرة، والتى أطلق عليه “مصر والرئيس للطلبة المتفوقين فى الرياضيات”؛ لاكتشاف ودعم ورعاية الطلاب المتميزين، وخلق مناخ يُنمى لديهم حب مادة الرياضيات.

وأشار مدير الكلية الفنية العسكرية إلى أنه تم الاتفاق أن يشارك فى العام الأول المتميزين من المرحلة الثانوية، وعقدت وزارة التربية والتعليم مسابقة فى مقرها، وشارك بها 7300 طالب من مختلف المحافظات، واختارت الوزارة عقب التصفية 600 طالب للمسابقة، وسيتم إضافة لهم الـ 300 الأوائل فى الثانوية العامة خلال العام الحالى الراغبين فى المشاركة بحيث يصل عدد المشاركين إلى 900 طالب وحضر الطلاب بأسرهم إلى الكلية الفنية العسكرية فى 19 يوليو الماضى، وحرصت إدارة الكلية على استقبال الطلاب بأسرهم لإيمانها أن تفوق الطالب يرجع بالأساس إلى رعاية الأسرة والتنشئة السليمة ووصل عدد الحضور إلى حوالى 3000 من الأسر المصرية، وتم عقد اختبار بالكلية فى مادة الرياضيات للطلبة طبقًا للبروتوكول مع التربية والتعليم وفى نفس اليوم ظهرت النتيجة بحضور وفاز 100 طالب وفى اليوم الثانى عقد اختبار للطلبة أكثر صعوبة للتصفية واختيار الأكثر موهبة، فالمسابقة بالأساس تهدف إلى اختيار العباقرة ورعايتهم، وسيتم تكريم الفائزين.

وأشار إلى أنه سيضاف فى المراحل التالية من المسابقة العلوم الأساسية مثل الفيزياء والكيمياء والميكانيكا وغيرها لتصبح فقط غير قاصرة على المتفوقين بالرياضيات، كما سيتم تنظيم مسابقة للمراحل التعليمية الأخرى كالإعدادى والثانوى.

وشدد على أن المسابقة مثالا لروح تعاون بتوجيه من الرئيس وبدعم القيادة العامة للقوات المسلحة تنظم الكلية المسابقة، وتتولى التربية والتعليم اختيار الطلبة وعقد الاختبارات الأولية.

وأضاف أن التضافر والتعاون بين الكليات والوزارات والفنية العسكرية أتت بثمارها، وهو ما ظهر جليا فى نجاح المؤتمر والمسابقة للعام الثانى على التوالى.

ولفت مدير الكلية الفنية العسكرية إلى أنه تم مؤخرا التنسيق مع كلية الهندسة التكنولوجية بإمبابة لتكوين فريق بين طلبة الكلتين للمشاركة فى مسابقة تحدى تصميم الصواريخ، والتى يشارك بها جامعات أمريكية وأوروبية وآسيوية ويتم تخصيص طيارة خاص للطلاب وعددهم 20 طالبًا للسفر إلى أمريكيا لحضور المسابقة، وأسهم ذلك فى إكساب عدد من الطلاب المتميزين خبرات كبرى، ويتم تقديم كل الدعم المادى والمعنوى والفنى للفرق، لافتا إلى أن المسابقة تشهد العام الحالى مشاركة 20 فرقة مقارنة بـ6 فرق العام الماضى بمختلف الفئات العمرية، فهناك أطفال مشاركون بالمرحلة الابتدائية والإعدادية باختراعاتهم.

ولفت إلى أن مستوى خريجى الفنية العسكرية أسهم فى رغبة جامعات عالمية توقيع بروتوكولات مع الكلية لدعم البحث العلمى، وتم ذلك مع كندا وألمانيا مؤخرًا.

وأوضح عبدالوهاب أن الدراسة بالكلية الفنية العسكرية صعبة ومعقدة، وبالتالى هناك عدة معايير لاختيار الطلاب المقبلولين، فبداية الحد الأدنى للقبول بالكلية خلال العام الحالى %92، ويتم مراعاة اشتراطات التفوق العلمى وأساسيات اللياقة البدنية والصحية وغيرها.



