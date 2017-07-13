تطوير المتحف اليوناني والموزاييك والمعبد اليهودي بالإسكندرية

مها يونس:قال الدكتور خالد العناني، وزير الأثار أن الحكومة خصصت لأول مرة اعتماد مالي - لم يفصح عنه - لتطوير المتحف اليوناني الروماني، المغلق منذ عام 2011، وأيضا المعبد اليهودي، وذلك ضمن الاعتماد المالي الذي خصص مؤخرا لتطوير عدد من المتاحف بجميع المحافظات.وأضاف في تصريحات خاصة لـ "المال" أن ال

مها يونس:



قال الدكتور خالد العناني، وزير الأثار أن الحكومة خصصت لأول مرة اعتماد مالي – لم يفصح عنه – لتطوير المتحف اليوناني الروماني، المغلق منذ عام 2011، وأيضا المعبد اليهودي، وذلك ضمن الاعتماد المالي الذي خصص مؤخرا لتطوير عدد من المتاحف بجميع المحافظات.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ “المال” أن الوزارة ستعمل على توفير تمويل لتطوير متحف الموازييك بالإسكندرية كمرحلة ثانية، مشيرا إلى أن تمويل وزارة الأثار ذاتي، ويعتمد بشكل أساسي على السياحة.

ولفت خلال تصريحاته على هامش مؤتمر “ثلاثون عاما حفائر بالمدخل الشرقي لمصر 1987-2017″، الذى يستضيفه متحف الأثار بمكتبة الأسكندرية فى الفترة من 13-30 يوليو 2017، إلى أن وزارة السياحة معنية بالإكتشافات الأثرية فقط، فيما تتعاون مع وزارتي السياحة والثقافة فى التسويق للأثار.