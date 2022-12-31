تطوير العمل بمصنع الغاز السائل بكفر الدوار وتطبيق أعلى معايير الأمن الصناعي والسلامة المهنية

أكدت الدكتورة نهال بلبع – نائب محافظ البحيرة، على أهمية مصنع الغاز السائل بكفر الدوار كمشروع هام من مشروعات المحافظة، يعمل على خدمة وتلبية إحتياجات المواطنين، مشيرة إلى ضرورة الإلتزام بكافة المعايير الخاصة بالصحة والسلامة المهنية، وتوفير أقصى درجات العناية والحماية به، وكذا العمل على توفير منتج على أعلى مستوى بكافة المواصفات والإشتراطات الفنية المقررة.

وصرح أكرم مكرم – المدير التنفيذى للمصنع بأن الفترة الماضية شهدت تطوير العمل بمصنع الغاز السائل بكفر الدوار، والإلتزام بكافة قواعد السلامة والصحة المهنية لجميع العاملين وكذا إتخاذ كافة تدابير الأمن الصناعي وتفادي ملاحظات الحماية المدنية.

كما يتم بصفة دورية ومستمرة متابعة مراحل تعبئة أسطوانات الغاز الصغيرة المنزلى والكبيرة التجارية وسير العمل بالمصنع وخطوط الإنتاج بدءً من مرحلة إستلام الإسطوانات والفرز والتأكد من سلامتها، ثم متابعة مراحل التعبئة مروراً بعملية الفرز مرة أخرى بعد التعبئة والإختبارات الخاصة بمراحل ما بعد التعبئة.

يذكر أن نائب محافظ البحيرة كانت قد وجهت خلال جولتها بالمصنع فى مطلع الشهر الجاري بضرورة توفير أحدث الأجهزة للكشف على الإسطوانات والتأكد من كفاءتها وجودتها، ومراجعة كافة إشتراطات الحماية المدنية والأمن والسلامة والصحة المهنية بالمصنع، مشيرةً إلى ضرورة مراعاة الإلتزام بالدقة والمهنية في إختيار العاملين وأهمية تدريبهم التدريب الأمثل بصفة دورية لتطوير العمل بشكل مستمر والحفاظ على القدرة الإنتاجية للمصنع.