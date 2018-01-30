تطوير العشوائيات يضخ 4 مليارات جنيه في المناطق غير الآمنة خلال 2017

محمود زكي قال خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إن الصندوق ضخ خلال عام 2017 ما يزيد على 4 مليارات جنيه في تنمية وتطوير المناطق غير الآمنة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى إنشاء مناطق جديدة مثل مشروع الأسمرات وغيره من المشروعات.…

محمود زكي





قال خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إن الصندوق ضخ خلال عام 2017 ما يزيد على 4 مليارات جنيه في تنمية وتطوير المناطق غير الآمنة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى إنشاء مناطق جديدة مثل مشروع الأسمرات وغيره من المشروعات.

وأضاف، في تصريحاته، لـ”المال”، أنه منذ إنشاء الصندوق في 2008 حتى عام 2014 لم يتعد حجم أعماله المليار جنيه، إذ أن الانطلاقة الحقيقية لتطوير المناطق العشوائية بدأت منتصف 2014.

وأوضح أن إجمالي تكلفة أربعة المليارات جنيه ذهب جزء منها تعويضًا لأهالي مثلث ماسبيرو، بالإضافة إلى تطوير عدد من مشروعات المناطق غير الآمنة في محافظات الصعيد على وجه الخصوص.

وأشار إلى أن الصندوق قام بتنفيذ 16 ألف وحدة سكنية خلال العام الماضي، بالإضافة إلى أنه تم تسليم عدد منها، وفي انتظار تسليم الباقي، منوهًا بأن الصندوق يقوم حاليًّا بتنفيذ حوالي 45 ألف وحدة سكنية في عدد من المشروعات، مثل حي الأسمرات المرحلة الثالثة والتي تحتوي على 7340 وحدة سكنية بتكلفة مليار ونصف المليار جنيه، حيث يقوم صندوق تحيا مصر بتمويل جزء من المشروع بتكلفة 500 مليون جنيه، بالإضافة إلى 500 مليون جنيه تم ضخها في تنفيذ الأسمرات 2 وتبلغ المساحة الإجمالية للمشروع بمراحله المختلفة حوالي 150 فدانًا، وبلغت تكلفة المرحلة الأولى من المشروع 500 مليون جنيه، والمرحلة الثانية 800 مليون جنيه.

وأكد أن الصندوق قام بتنفيذ مشروع المحروسة الذي يحتوي على 4700 وحدة، والمرحلة الثانية من مشروع معًا، بالتعاون مع مؤسسة الفنان محمد صبحي، والتي تحتوي على 3200 وحدة سكنية بمدينة السلام، مشيرًا إلى أن الصندوق يقوم بتمويل المشروع بالكامل، كما يقوم بعملية الإشراف.