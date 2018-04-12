تطوير العشوائيات تنفذ 1130 وحدة بمنطقة الرويسات

المال- خاص في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية بالانتهاء من تطوير كل المناطق العشوائية غير الآمنة عام 2018، قام اليوم المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، بزيارة ميدانية لمتابعة مشروعات تطوير المناطق العشوائية بمحافظة جنوب سيناء، رافقه…

المال- خاص





في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية بالانتهاء من تطوير كل المناطق العشوائية غير الآمنة عام 2018، قام اليوم المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، بزيارة ميدانية لمتابعة مشروعات تطوير المناطق العشوائية بمحافظة جنوب سيناء، رافقه بالزيارة المهندس وائل عزت رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بالصندوق، والمهندس حازم أبو بكر منسق الصندوق لمحافظة جنوب سيناء، وكان في استقبالهم السيد اللواء ا.ح خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والسيد اللواء محمود عيسى السكرتير العام للمحافظة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة آخر التطورات لكل المشروعات، بعدها تم التوجه إلى مشروع الرويسات بمدينة شرم الشيخ، وهو عبارة عن 70 عمارة سكنية توفر 1120 وحدة سكنية لأهالي الرويسات على مرحلتين للمشروع، بتكلفة إجمالية قدرها 317 مليون جنيه.

الجدير بالذكر أن المحافظة بها عدد من مشروعات تطوير المناطق العشوائية الجاري تنفيذها وهي تطوير منطقة الجبيل بمدينة طور سيناء حيث سيتم بناء 62 منزلا بتكلفة إجمالية 28 مليون جنيه، ومشروع إزالة الخطورة عن منطقة المزينة بمدينة نويبع من خلال إقامة سدود حماية من أخطار السيول بشأن منطقة الترابين بمدينة نويبع، فإنه جار البدء باتخاذ كل الإجراءات لبدء التطوير.