تطوير العشوائيات: اتفاقية تعاون لتنمية منطقة سوق اللبن

المال ـ خاص:

وقع المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، واللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، ملحق اتفاقية تعاون تطوير منطقة سوق اللبن غير المخططة بمدينة المحلة الكبرى، والتي تعاني من نقص فى المرافق الأساسية، وسوء حالة الطرق.



وقال المهندس خالد صديق: تهدف أعمال التطوير إلى إنارة الشوارع، ورصف الطرق، وتنفيذ أعمال شبكات المياه والصرف الصحى، بتكلفة قدرها 33 مليون جنيه، بتمويل من الصندوق، وتصل مدة التنفيذ إلى نحو 12 شهرا من تاريخ استلام الموقع، موضحاً أنه بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع ستصبح مدينة المحلة الكبرى خالية من المناطق غير الآمنة وغير المخططة.



وأضاف المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات أنه تم عقد اجتماع مع محافظ الغربية بخصوص تطوير باقي المناطق غير الآمنة بمدن المحافظة، ومنها منطقة الكندالية المتوقفة من عام 2010، وأوضح المحافظ أنه تم البدء في إنشاء 7 عمارات سكنية، حيث تم الانتهاء من الحفر ويجري البدء في تنفيذ القواعد المسلحة.



وأشار المهندس خالد صديق، إلى أنه تم البدء في حصر منطقة تل الحدادين بمدينة طنطا، وسيتم البدء في تطويرها في أسرع وقت ممكن، موضحاً أنه بانتهاء التنفيذ سيتم إعلان محافظة الغربية خالية من المناطق غير الآمنة، وستكون من أوائل المحافظات الخالية من العشوائيات علي مستوى الجمهورية.