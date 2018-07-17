«تطوير التعليم» ينفذ خطة استثمارية بقيمة 526 مليون جنيه

■ مقترح بتحمل القطاع الخاص تكلفة تدريبات التعليم الفنى وخصمها من الطلاب بعد العمل■ مباحثات مع شركات كورية صينية تعمل فى قطاع التكنولوجيا■ نموذجا الجامعة اليابانية والتعلم الإلكترونى من ركائز تطوير التعليم العالى ■ تعميم نماذج الصندوق يتطلب التأكد من الاستدامة المالية والتشريعية والفنية &nb

■ مقترح بتحمل القطاع الخاص تكلفة تدريبات التعليم الفنى وخصمها من الطلاب بعد العمل

■ مباحثات مع شركات كورية صينية تعمل فى قطاع التكنولوجيا

■ نموذجا الجامعة اليابانية والتعلم الإلكترونى من ركائز تطوير التعليم العالى

■ تعميم نماذج الصندوق يتطلب التأكد من الاستدامة المالية والتشريعية والفنية

مدحت إسماعيل:

يستهدف صندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء، تنفيذ خطة استثمارية بقيمة 526 مليون جنيه، تم توفير جزء منها من خلال مبادلة الديون مع الجانبين الإيطالى والألمانى.

وقال الدكتور عبد الوهاب الغندور، رئيس الصندوق لـ«المال»، إنه تم تخصيص اعتمادات مالية للصندوق فى الموازنة العامة للدولة خلال العام المالى الحالى، بقيمة 128 مليون جنيه.

ولفت إلى أن الصندوق يستهدف خلال السنوات المقبلة، إحداث تطوير قوى بمنظومة التعليم فى مصر، بمختلف أنواعها سواء التعليم الفنى أو العام، أو التعليم العالى والبحث العلمى.

ولفت إلى أن دور الصندوق، يتمثل فى تقديم النماذج الناجحة والدراسات اللازمة فى تطوير التعليم، وذلك بعد تطبيقها على الواقع كعينة، على أن تتولى الجهات الحكومية ومنها وزارة التربية والتعليم، والتعليم العالى والبحث العلمى، تعميم تلك المناذج، مع ضمان الاستدامة المالية والفنية، والتشريعية للمنظومة. وأشار إلى أن نماذج الصندوق على مستوى التعليم العام، يتمثل فى إقامة مدارس النيل المصرية، والتى أثبتت على مدار السنوات الماضية، نحاجها بشكل كبير، وشهدت إقبالا مكثفا من الطلاب للإلتحاق بها.

فيما تمثلت نماذج الصندوق، فى التعليم الفنى فى إنشاء المجمعات التكنولوجية والتى بلغت 4 مجمعات، فى أسيوط والفيوم والقاهرة والجيزة.

وأوضح أن فكرة المجمع تعتمد على تحويل المدرسة الفنية إلى مجمع تكنولوجى متكامل من خلال مدرسة ثانوية صناعية نظام 3 سنوات، تليها كلية متوسطة سنتين، ثم كلية عليا «عامين» تنتهى بحصول الطالب على درجة بكالوريوس التكنولوجيا المعتمد من المجلس الأعلى للجامعات.

وتابع: يضاف إلى ذلك إنشاء مركز للتدريب المهنى يعتمد على مقومات المجمع من خطط دراسية ومناهج وبنية تحتية فى تدريب الراغبين تغيير مجالات تخصصاتهم.

وذكر «الغندور» أن الصندوق قدم لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، نماذج الجامعة «المصرية اليابانية، والمصرية للتعلم الإلكترونى، إضافة إلى دراسة إنشاء الجامعة التكنولوجية.

ولفت إلى أن تعميم النماذج المذكورة سلفاً فى قطاعات التعليم، تتطلب التأكد من الاستدامة، فيما يتعلق بالتشريعات، وتوفير الاعتمادات المالية الكافية، والاستدامة الفنية ممثلة فى تدريب الكوادر البشرية المصرية.

وقال رئيس صندوق تطوير التعليم، إن منظومة التشريعات، يتطلب حاليا إجراء التعديلات اللازمة على قانون الجامعات المصرية، مشيرا إلى أن الصندوق يواجه مشكلة متعلقة بشهادة البكالوريوس لطلاب المجمعات التكنولوجية، فهى معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات دون مظلة جامعية.

وأشار إلى أهمية الاستدامة المالية، والتى تتمثل فى توفير التكلفة المالية الكافية لتغطية مصروفات تشغيل المجمعات التكنولوجية الفنية، وهى تصل إلى ما يقرب من 5 ملايين جنيه للمجمع.

ولفت الدكتور عبد الوهاب الغندور، إلى أن الصندوق يبحث حالياً مع عدد من شركات القطاع الخاص الكبرى، دعم قطاع التعليم الفنى، ليتولى توفير المصروفات السنوية للطلاب.

وتابع: تكلفة الطالب الواحد سنوياً فى المجمع التعليمى تصل إلى 10 آلاف جنيه، يدفع منها فقط، 500 جنيه فقط، والمقترح الحالى، يتضمن قيام الشركات الخاصة بدفع فارق التكلفة على أن يتم استردادها تدريجيا من الخريج بعد التحاقه بالشركة. وقال، ذلك المقترح سيحقق استفادة لكل الأطراف، حيث يضمن الطالب فرصة عمل عقب تخرجه مباشرة فى شركة كبرى، إضافة إلى استفادة الشركة من العمالة الفنية المدربة والمؤهلة، وأخيرا عدم تحمل الدولة أى أعباء إضافية.

وكشف أنه سيتم خلال الفترة المقبلة الإعلان بشكل تفصيلى عن المفاوضات التى تجرى حالياً مع الشركات الصناعية الكبرى.

ويرأس مجلس إدارة صندوق تطوير التعليم رئيس مجلس الوزراء، ويضم فى عضويته وزراء «التخطيط، والمالية، والتربية والتعليم والتعليم الفنى، والتعليم العالى والبحث العلمى، والتعاون الدولى، والاتصالات، والصناعة والتجارة الخارجية» إضافة إلى 4 أعضاء خارجيين من ذوى الخبرة.

ولفت إلى أن مناهج الصندوق تستهدف فى الأساس، تأهيل الطلاب لسوق العمل المحلية والخارجية، بالإضافة إلى تأهيل المعلم، مشيرًا إلى أن تكلفة تأهيل المدرس عالية.

وتابع: تراجع مصر فى تصنيفات البنك الدولى للدول فى مجال التعليم، يرجع بالأساس إلى النظم التقليدية المطبقة والمناهج التى تعتمد بشكل أساسى على التلقين بدلاً من إكساب المهارات، ومن ثم كان هدف الصندوق وضع نماذج تعليم غير تقليدية غير تقليدية.

وأضاف «الغندور» أن منظومة التعليم المصرية بصفة عامة والتعليم الفنى بصفة خاصة، كانت تعمل فى جزر منعزلة، وعدم وجود التنسيق اللازم بين الكيانات المهتمة بالتعليم الفنى، الأمر الذى أدى إلى ازدواجية خطط التطوير، لافتًا إلى أن الوضع الحالى تغير وهناك محاور محددة كل جهة تسير فى تنفيذها. وأضاف أن التعليم الفنى يعانى من مشكلة ثقافة مجتمعية، إذ يعتبر الملتحق به قد فشل فى التعليم مما يحوله إلى باب خلفى للالتحاق بالجامعة مرة أخرى، وهذه النظرة لابد من تغيرها.

وعن دعم القطاع الخاص للتعليم الفنى، أكد المشرف على صندوق تطوير التعليم برئاسة الوزراء، أنه لا غنى عن القطاع الخاص فى منظومة التعليم، مضيفاً أن جميع الدول المتقدمة تعتمد دائمًاً على القطاع الخاص كشريك فى المنظومة التعليمية بجميع أشكالها.

ولفت الغندور إلى أن الشراكة، يجب أن تبدأ من مرحلة وضع المناهج ومعرفة المهارات المطلوبة مروراً بتدريب الطلاب ثم الاستفادة منهم فى الشركات والمصانع.

وكشف «الغندور» أن صندوق تطوير التعليم، بصدد بحث شراكة مع شركات صينية، وكورية تعمل فى قطاع الصناعة التمريض، وأن المباحثات من المتوقع أن تنتهى بتوقيع اتفاقيات تعاون لدعم الطلاب وتوفير التدريب اللازم لهم فى فروع تلك الشركات بالسوق المحلية.