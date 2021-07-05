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تطوير التعليم: شهادة جدارات معتمدة بالتعاون مع اتحاد الصناعات لطلاب المجمعات التكنولوجية

الخطوة تأتي في إطار تفعيل اتفاقية التعاون بين صندوق تطوير التعليم
فاطمة إمام 11:53 ص, الأثنين, 5 يوليو 21 11:53 ص, الأثنين, 5 يوليو 21

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أعلن أحمد حسني الحيوي، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، أن تقرر منح أول شهادة جدارات «competence certificate»، صادرة غرفة الصناعات الهندسية التابعة لاتحاد الصناعات المصرية بالتعاون مع صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وذلك لطلاب المجمعات التعليمية التكنولوجية المتكاملة التابعة له.

وأضاف في البيان الصحفي الصادر عن الصندوق، أن تلك الخطوة تأتي في إطار تفعيل اتفاقية التعاون بين صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، واتحاد الصناعات المصرية، والتي تهدف إلى التعاون فى مجالات التعليم الفني والتكنولوجى المختلفة.

 وأوضح «الحيوي» أن امتحانات الجدارات التي سيتم تطبيقها للعام الدراسي 2020/2021 بمجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بأبو غالب، هى الأولى من نوعها فى مصر، لأنه سوف يتم عقدها بواسطة لجنة من الخبراء بالصناعة المصرية، أسوة بما يحدث بالدول الأوروبية الكبري الصناعية.

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وأشار إلى أن الصندوق يطبق هذا النهج لأول مرة في مصر ليتم تعميمه في المستقبل على كافة مؤسسات التعليم الفني والتكنولوجي الجامعي منه وما قبل الجامعي كذلك، منوها إلى حرص إدارة مجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بأبو غالب على تطبيق هذا النموذج على طلاب الفرقة الثالثة به فى تخصص تكنولوجيا الكهرباء والخلايا الكهروضوئية، لكي يكون المجمع نموذجًا يُحتذي به فى باقي التخصصات بالمجمعات التعليمية التكنولوجية المتكاملة الأخرى التابعة للصندوق.

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من جانبه أكد محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أنه تم تشكيل لجنة امتحانات الجدارات لطلاب المدرسة الثانوية الفنية بمجمع أبو غالب التابع لصندوق تطوير التعليم، تضم في عضويتها ممتحنين معتمدين من قبل اتحاد الصناعات للعام الدراسي 2020/2021 والتي سوف يتم عقدها خلال الفترة من 4 يوليو وحتى 8 يوليو 2021.

 وأضاف المهندس أن اختبار الجدارات الذي سوف يتم عقده للطلاب، سيكون لقياس مدى اكتسابهم المهارات والمعارف والسلوكيات الواردة بالمناهج المطبقة بمجمع أبو غالب، والتي تم تصميمها وفقاً لمنهجية نظام الجدارات المتماشية مع متطلبات الصناعة المصرية والإيطالية.

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وأوضح أن غرفة الصناعات الهندسية التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، ستقوم بمنح شهادة الجدارات المعتمدة «competence certificate» للطلاب الذين اجتازو الامتحانات، والتي تؤهلهم للالتحاق بسوق العمل المصري مباشرة دون الحاجة لعقد اختبارات قبلية بالمصانع

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بقلم فاطمة إمام

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