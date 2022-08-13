تطور مشروعات قطاع الأبنية التعليمية بمحافظة البحيرة خلال 4 سنوات (جراف)

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أن قطاع التعليم ما قبل الجامعي هو أحد أولويات الجهات الحكومية، خاصة رئاسة الجمهورية، وأصبح على قائمة المشروعات القومية التي توليها الدولة اهتماماً كبيراً.

وسلط محافظ البحيرة الضوء على حصاد 4 سنوات من الإنجازات بمحافظة البحيرة، وذلك خلال الفترة من عام 2018 وحتى عام الآن.

وتضمن تقرير صادر عن محافظة البحيرة إنجازات قطاع الأبنية التعليمية خلال تلك الفترة، حيث تم بناء وتشييد وإحلال وتجديد 336 مدرسة بتكلفة إجمالية 2 مليار و200 مليون جنيه، تم استلام ودخول العمل بالفعل 245 مدرسة بتكلفة مليار و600 مليون جنيه، وجار العمل بـ 91 مدرسة أخرى بتكلفة 600 مليون جنيه.

وفي هذا الصدد، أكد اللواء هشام آمنة – محافظ البحيرة – أن ما شهدته مصر خلال السنوات الماضية، أنه تم إدراج تلك المشروعات ضمن المشروعات القومية الجاري تنفيذها لصالح المواطن المصري ورفعة شأنه، بتنفيذ مشروعات قومية واستثمارية وتعليمية وخدمية وتنموية، يعد إعجازاً حقيقياً وتحدياً غير مسبوق.

وأكد محافظ البحيرة أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً ودعماً متكامل لا ينقطع حيث شهدت المحافظة خلال الفترة من 2018 وحتى 2022 تنفيذ 4325 مشروع في كافة المجالات والقطاعات بإجمالي تكاليف استثمارية تبلغ 80 مليارا و500 مليون جنيه، تم الانتهاء من 3634 مشروعا بتكلفة إجمالية 49.5 مليار جنيه بنسبة تنفيذ 61% ، وجارٍ العمل بـ 691 مشروعا بتكلفة إجمالية بلغت 31 مليار جنيه، بنسبة تنفيذ 39%.