تطور مشروعات الكهرباء بمحافظة البحيرة خلال 4 سنوات (جراف)

أكد اللواء هشام آمنة ، محافظ البحيرة ، أن المحافظة قد شهدت طفرة كبيرة في إقامة المشروعات القومية، والتي تحظى بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك ضمن المشروعات القومية بمصر.

وأضاف محافظ البحيرة أن قطاع الكهرباء شهد تطورا كبيرا اتساقا مع توجه الدولة لتلبية احتياجات المواطنين من المرافق الحيوية التي تمس حياتهم اليومية، نظرا لما يمثله من أولوية ملحة، وهو ما ظهر جليا في حجم الاعتمادات المالية لهذا القطاع الحيوي.

وكشف مصدر مسئول بمحافظة البحيرة أن إجمالي عدد مشروعات الكهرباء على أرض المحافظة خلال الفترة من 2018 وحتى الآن 441 مشروعا بتكلفة إجمالية 11 مليارا و100 مليون جنيه، وذلك خلال الفترة من 2018 وحتى الآن، لتطوير وتدعيم ورفع كفاءة شبكات الجهد المتوسط والمنخفض بما يفي لضمان وجودة استمرارية التغذية الكهربائية للمواطنين.

كما أوضح أنه تم الانتهاء من 285 مشروعا بتكلفة 10 مليارات و700 مليون جنيه بنسبه تنفيذ بلغت 65٪، وجارٍ العمل بـ 156 مشروعا آخر بتكلفة 365 مليون جنيه بنسبة تنفيذ بلغت 35%.