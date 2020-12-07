سيــارات

تطور مبيعات السيارات اليابانية في مصر خلال 10 شهور (جراف تفاعلي)

تتصدرها "تويوتا كورولا" بواقع 11.2 ألف مركبة
أحمد عوض 10:56 م, الأثنين, 7 ديسمبر 20 10:56 م, الأثنين, 7 ديسمبر 20

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سجلت مبيعات السيارات اليابانيية فى مصر- تراجعًا طفيفًا- بنسبة 1.6% لتصل إلى 30 ألفًا و328 مركبة خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي، مقارنة بـ30 ألفًا و810 مركبة فى الفترة المقابلة من العام السابق.

ورصدت بوابة” المال” قائمة الطرازات اليابانية الأكثر مبيعًا في مصر خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر الماضى؛ استنادًا إلى التقارير الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

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اعتلت «تويوتا كورولا» قمة مبيعات السيارات اليابانية المنشأ في السوق المحلية بعد تمكنها من تسويق 11 ألفًا و201 مركبة خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي.

واحتل طراز «نيسان صني» ذات النسخة المجمعة محليًا في المرتبة الثانية بقائمة الطرازات اليابانية المنشأ الأكثر مبيعًا فى مصر مسجلة 9 آلاف و878 وحدة، أعقبتها «نيسان قشقاي» في المركز الثالث بإجمالي بيع 1841 مركبة.

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وتمركزت «نيسان سنترا» ذات النسخة المجمعة محليًا المرتبة الرابعة مسجلة بيع 1399 مركبة، تلتها «ميتسوبيشي إكليبس» في المركز الخامس بواقع 1139 سيارة.

وظهرت «تويوتا راش» في المرتبة السادسة بقائمة الطرازات اليابانية الأكثر مبيعًا بإجمالى بيع 740 مركبة، تلتها «تويوتا» فورتشنر»- ذات النسخة المجمعة محليًا فى المركز السابع بإجمالى بيع 716 سيارة.

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احتلت «سوزوكي ألتو» المرتبة الثامنة بعد تمكنها من تسويق 640 سيارة، أعقبتها «سوبارو XV» في المركز التاسع بنحو 634 سيارة.

جاءت «ميتسوبيشي إكسباندر» فى المرتبة العاشرة بقائمة الطرازات اليابانية الأكثر مبيعًا فى مصر، مسجلة 401 مركبة خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالى.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ ترتيب مبيعات السيارات اليابانية فى مصر خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر الماضى:

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بقلم أحمد عوض

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