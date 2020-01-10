تطور مبيعات «البلاي ستيشن 4» عالميا خلال 5 سنوات (جراف)

رصدت بوابة “المال”، اليوم الجمعة، تطور مبيعات أجهزة البلاي ستيشن 4 عالميا المصنعة من قبل شركة سوني اليابانية خلال الـ 5 سنوات الماضية، منذ 2014 وحتى 2019 ، طبقا للبيانات الصادرة من مؤسسة الأبحاث التسويقية statista .

وسجلت مبيعات سوني من جهاز بلاي ستيشن 4 خلال العام الماضي نحو 13.5 مليون وحدة مقارنة مع 17.8 مليون فى 2018 ، بفارق 4.3 مليون وحدة دفعة واحدة مع تشبع الأسواق العالمية وظهور الجيل الجديد من المنصة المعروف بـ playstation 4 pro

يشار إلى أن شركة سوني أطلقت جهاز بلاي ستيشن 4 عالميا خلال الربع الثالث من 2013 .

وبحسب موقع the verge لأخبار التقنية ، فإن جهاز بلاي ستيشن 4 يعد ثاني أكثر منصة ألعاب فيديو مبيعا في التاريخ بمبيعات إجمالية بلغت 102.8 مليون نسخة .

وتهيمن على صناعة الألعاب الإلكترونية المزودة بأذرع تحكم عن بعد ثلاث عالمية تجارية هي سوني ونانتيدو ومايكروسوفت ، وباعت نانتيدو من جهازها Nintendo Switch التي طرحته حديثًا 17 مليون وحدة في عام 2018 ويصنف ضمن أكثر المنتجات شعبية إلى جانب PlayStation 4 من Sony.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي تطور مبيعات أجهزة البلاي ستيشن 4 عالميا خلال الفترة من 2014 إلى 2019