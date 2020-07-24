تطور سعر اليورو في البنوك المصرية خلال أسبوع

ارتفع سعر اليورو في أكبر بنكين حكومين أكثر من 9 قروش خلال الأسبوع

يواصل سعر اليورو في البنوك العاملة بالسوق المحلية موجة الارتفاع للأسبوع الثاني علي التوالي، ليرتفع الأوروبي خلال الخمس أيام الأولى من الأسبوع الجاري 10 قروشًا .

وتعتمد البنوك المصرية معادلة لتحديد أسعار صرف اليورو أمام الجنيه تأخذ فى حساباتها أعلى وأقل سعر لتداول العملة الأوروبية أمام الدولار فى الأسواق العالمية.

وجاءت أسعار اليورو في البنوك العاملة بالسوق المحلية خلال تداولات الأربعاء الماضي 22-7-2020 على النحو التالى:

سعر اليورو اليوم فى بنك مصر

وصل سعر اليورو فى بنك مصر إلى مستوى 18.19 جنيه للشراء، و18.37 للبيع، مقارنة 18.11 جنيه للشراء، و18.33 للبيع، مقارنة بتعاملات الأحد الماضي

سعر صرف اليورو اليوم في البنك الأهلي

وبلغ سعر صرف اليور يوم الأربعاء الماضي في البنك الأهلي 18.19 جنيه للشراء، و18.37 للبيع، مقارنة 18.11 جنيه للشراء، و18.33 للبيع بالأحد الماضي سعر اليورو اليوم

السعر بالبنك العقارى

جاء سعر صرف اليورو مقابل الجنيه فى أقدم البنوك الحكومية المتخصصة فى مصر، عند مستوى18.19 جنيه للشراء، و18.37 للبيع، عن تعاملات الأحد الماضي 18.14 جنيه للشراء، و18.29 للبيع.

السعر اليوم ببنك الاستثمار العربي

كما زاد سعر صرف اليورو فى بنك الإستثمار العربي، ليصل إلى 18.19 جنيه للشراء، و18.37 للبيع، مقارنة 18.11 جنيه للشراء، و18.33 جنيه للبيع بالأحد الماضي.

سعر صرف اليورو اليوم فى HSBC

وواصل اليورو الأوروبي فى بنك HSBC ارتفاعه عن تعاملات أمس، مسجلًا 18.16 جنيه للشراء، و18.37 جنيه للبيع، مقارنة 18.12 جنيه للشراء، و18.30 جنيه للبيع.

السعر اليورو اليوم بالمصرف العربى الدولى

ودخل المصرف العربي الدولى قائمة البنوك الأعلى سعرًا لبيع اليورو فى مصر، مسجلًا 18.20 جنيه للشراء، و18.34 جنيه للبيع، بنهاية التعاملات الأسبوعية يوم الأربعاء الماضي. سعر اليورو اليوم

سعر صرف اليورو اليوم ببنك التعمير والإسكان

فيما ارتفع سعر صرف اليورو في بنك التعمير والإسكان قرشين عن الأحد الماضي ، ليبلغ 18.15 جنيه للشراء، و18.39 للبيع، بنهاية التعاملات الأسبوعية يوم الأربعاء الماضي.

السعر فى بنك قطر الوطني الأهلي

وبلغ سعر صرف اليورو يوم الأربعاء الماضي فى بنك قطر الوطنى الأهلى مستوى 18.36 جنيهاً للشراء و 18.51 جنيهاً للبيع

السعر فى بنك مصر إيران

بلغ سعر صرف اليورو ببنك مصر إيران 18.29 جنيه للشراء و18.56 للبيع بنهاية التعاملات الأسبوعية يوم الأربعاء الماضي.، مقارنة 18.19 جنيه للشراء و18.37 للبيع الأحد الماضي.

السعر فى بنك عوده

وبلغ سعر صرف اليورو اليوم الأربعاء 22يوليو 2020 فى بنك عودة مصر مستوى17.20 جنيه للشراء، و18.38 للبيع.

سعر بنك الكويت الوطني

18.20 جنيه للشراء، و18.38 للبيع.