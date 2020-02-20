تطور سعر الدولار أمام الجنيه منذ بداية 2020 ..خسر 48 قرشًا (جراف)

خسر متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 48 قرشاً كاملة منذ بداية العام الحالى 2020 وحتى نهاية تعاملات اليوم الخميس “50 يوماً” وفقا لأحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزى المصرى.

وسجل الدولار اليوم 15.51 جنيها للشراء و 15.61 للبيع اليوم الخميس، مقابل 15.99 جنيه للشراء و 16.91 جنيه للبيع فى نهاية تعاملات 1 يناير الماضى.

وتصعد العملة المصرية بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة أمام الدولار، مدعومة بتدفقات الدولار التي تدخل بشكل أساسي في أدوات الدين المصرية.

مصر تجذب تدفقات أجنبية بقيمة 12 مليار دولار

وقال مصدر مسؤول في البنك المركزي المصري- فى تصريحات سابقة نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط – إن مصر جذبت قبل أيام تدفقات أجنبية بقيمة بلغت 12 مليار دولار منذ بداية العام .

وأوضح أن هذه التدفقات جاءت من مصادر متنوعة سواء من تحويلات المصريين العاملين في الخارج، واستثمارات غير مباشرة، وإيرادات السياحة.

خسائر قاسية للدولار الشهر الماضى

وتعرض سعر الدولار لخسائر قاسية خلال شهر يناير الماضى الماضى ، بعدما فقد 26 قرشا، وتكبّد أكبر خسارة شهرية أمام الجنيه منذ سبتمبر الماضى ؛ بينما فقد نحو 7.2 قرش في شهر ديسمبر 2019، و1.7 قرش في نوفمبر، و13.2 قرش في أكتوبر، و28.5 قرش خلال سبتمبر.

وتوقعت وكالة بلومبرج العالمية فى تقرير سابق لها استمرار الجنيه فى الارتفاع، مع زيادة تدفقات العملات الأجنبية مضيفة أن ارتفاع الجنيه ، الذى كان قد تم تحرير سعر صرفه أواخر 2016، أدى إلى تزايد جاذبية الاستثمار فى أدوات الدين بالعملة المحلية العام الماضى.

مليارا دولار تحويلات المصريين فى الخارج خلال شهر

وكشف البنك المركزى قبل أيام أن البلاد تلقت نحو ملياري دولار تمثل تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال نوفمبر الماضي، مقابل 1.9 مليار دولار في نوفمبر الأسبق. البنك المركزى المصرى

وأضاف “المركزى” أن التحويلات من هذا النوع ارتفعت خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة المالية 2019/2020 (يوليو-نوفمبر 2019) بنحو 1.2 مليار دولار بمعدل سنوي 12.1% لتصل إلى نحو 11.1 مليار دولار، مقابل قرابة 9.9 مليار دولار للفترة المناظرة من العام السابق.

المال ترصد تطور الدولار أمام الجنيه فى 50 يوماً