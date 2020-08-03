تطور حصيلة أقساط التأمين بالسوق السعودي أخر خمس سنوات (جراف)

شهدت حصيلة أقساط التأمين المكتتبة، بالسوق السعودي، تذبذبًا ملحوظًا ، خلال السنوات الخمس الأخيرة ، بدءًا من 2015 حتي نهاية 2019.

كشفت البيانات الصادرة عن ، مؤسسة النقد العربي السعودي “سما” ، عن وصول حصيلة الأقساط المكتتبة، لتصل الي 36.5 مليار ريال، بنهاية 2015 ، وإرتفعت بقيمة 400 مليون ريال، في نهاية 2016 ، بنسبة نمو تلامس 1.1%.

400 مليون ريال قيمة التراجع في أقساط 2016

في السياق ذاته، تراجعت الأقساط المكتتبة ، بسوق التأمين السعودي، تراجعًا ملحوظًا في 2017 ، بقيمة 400 مليون ريال، مقارنة بالأقساط المكتتبة في العام السابق 2016 ، بتراجع نسبته 1.1% تقريبًا.

وشهد مؤشر الأقساط المكتتبة، تراجعًا حادًا في 2018 ، بقيمة تصل الي 1.5 مليار ريال دفعة واحدة، مقارنة بأقساط 2017 ، بنسبة تراجع تصل الي 4.1%، إلا أن السوق السعودي، نجح في تعويض هذا التراجع ، بنهاية 2019 ، لترتفع أقساطه المكتتبة بقيمة 2.9 مليار ريال، مقارنة بالمحقق في العام السابق 2018 ، بنسبة نمو تصل الي 7.7%.

التأمين الصحي يتصدر فروع السوق السعودي في الأقساط

وتصدر، نشاط التأمين الصحي، قائمة أنشطة وفروع التأمين، بالسوق السعودي، من حيث الحصة السوقية وقيمة الأقساط سواء في عامي 2019 أو 2018 ، محافظًا علي مكانته، بإعتباره أكبر أنشطة التأمين حجمًا ، يليه فرع التأمين العام – يقصد بها تأمين الممتلكات- يليه فرع تأمين الحماية والإدار- يُقصد بها تأمينات الحياة-.

وبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة بفرع التأمين الصحي، بالسوق السعودي، 22.5 مليار ريال تقريبًا ، بنهاية 2019 ، مقابل 19.9 مليار ريال، في العام السابق 2018 ، بزيادة قيمتها 2.6 مليار ريال تقريبًا، فيما بلغ الأقساط المكتتبة بفرع التأمين العام- أو تأمين الممتلكات-، بالسوق السعودي 14.3 مليار ريال تقريبًا، في نهاية 2019 ، مقابل ما يزيد علي 14 مليار ريال، في العام السابق 2018 ، بزيادة تلامس 300 مليون ريال.

1.13 مليار ريال حصيلة تأمين الحماية والإدخار من الأقساط

وفي المقابل، بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة بفرع تأمين الحماية والإدخار، بالسوق السعودي ما يتجاوز 1.13 مليار ريال، بنهاية 2019 ، مقابل 1.1 مليار ريال في نهاية 2018 ، بزيادة تصل الي 0.03 مليون ريال.

ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة، عن مؤسسة النقد العربي السعودي، إنخفضت الحصة السوقية ، لفرع التأمين العام- أو تأمين الممتلكات- من إجمالي الأقساط المكتتبة في 2019 ، بنسبة تصل الي 2.4% مقارنة بحصته السوقية، من الأقساط المكتتبة في العام السابق 2018.

في السياق ذاته، حافظ نشاط تأمين الحماية والإدخار- يقصد بها تأمينات الحياة- علي ترتيبه كثالث فرع من فروع التأمين بالسوق السعودي، بنهاية 2019 ، وفي الوقت ذاته، تقلصت حصته السوقية بنسبىة 0.1% من إجمالي الأقساط المكتتبة في نهاية 2019 ، مقارنة بحصته في العام السابق 2018.

الجراف التالي، يوضح الأقساط المكتتبة، بسوق التأمين السعودي، في أخر خمس سنوات، بدءًا من 2015 ، حتي نهاية 2019.