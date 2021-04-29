تطور حركة مؤشر البورصة المصرية الرئيسي خلال أبريل (جراف)

خسر مؤشر البورصة المصرية الرئيسى EGX30 0.88% خلال شهر أبريل من هذا العام

أنهى مؤشر البورصة المصرية الثلاثيني شهر إبريل المنقضي بتراجع نسبته 0.88%، إلى مستوى 10475 نقطة، حيث شهد المؤشر حركة عرضية خلال الشهر بين مستويات 10000 و 10600 نقطة.

وسجل مؤشر السوق الثلاثيني تراجعا متتاليا خلال أول أسبوعين من أبريل، ثم تحول نحو الصعود في الأسبوع الثالث، وتراجع مجددا بالأسبوع الأخير من الشهر، وفقا للتقارير الرسمية الصادرة عن البورصة المصرية.

وبنهاية أول أسبوع من أبريل أغلق المؤشر بتراجع 2.5% مغلقا عند 10303 نقطة، وأنهى الأسبوع الثاني فاقداً 1.56% مغلقا عند 10143 نقطة، وتحول نحو الصعود في الأسبوع الثالث بنسبة 4.5%، منهيا التعاملات عند 10600 نقطة، وفي الأسبوع الأخير للشهر فقد المؤشر 1.18%، عند مستوى 10475 نقطة.

وفي المقابل سجلت باقي مؤشرات السوق حيث سجل المؤشر السبعيني للأسهم الصغيرة والمتوسطة ارتفاعا بواقع 4.5% إلى مستوى 2058 نقطة، ومؤشر المئوي الأوسع نطاقا بنسبة 2.18%، مغلقا عند 2974 نقطة.

الجراف التفاعلى التالى يوضح تطور أداء مؤشر البورصة المصرية الرئيسى خلال شهر أبريل من العام الحالى.

البورصة المصرية تهبط 1.1% بضغط بيعى للأجانب

قال محللون فنيون إن البورصة المصرية أنهت تعاملات جلسة الأربعاء على هبوط جماعى ملحوظ، متأثرة بضغوط بيعية للمستثمرين الأجانب.

وأشار المحللون إلى أن المستثمرين الأجانب فضلوا البيع خلال الجلسة استعدادا لفترة إجازة طويلة نسبياً تشمل 3 جلسات تبدأ الخميس وتستمر حتى الإثنين المقبل بسبب أعياد تحرير سيناء والقيامة المجيد وشم النسيم.

وقررت البورصة اعتبار اليوم الخميس إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء، وكذلك الأحد والإثنين المقبلين بمناسبة عيد القيامة المجيد وشم النسيم بالترتيب. البورصة

وسجلت مؤشرات البورصة المصرية هبوطا جماعيا الأربعاء، وانخفض «EGX 30» الرئيسى بنسبة %1.1 ليصل إلى مستوى 10475 نقطة.

كما تراجع مؤشر «EGX 70ewi» للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو %1.01 إلى 2058 نقطة، و«EGX 100» الأوسع نطاقا %0.98 إلى 2974 نقطة.

وتراجعت غالبية قطاعات البورصة، وفى مقدمتها البنوك، والموارد الأساسية، والعقارات، والسياحة، والاتصالات، والأغذية، بينما ارتفعت قطاعات الرعاية الصحية، والطاقة، والتجارة، والمقاولات، والتغليف.

قال سامح غريب، مدير حسابات كبار العملاء بشركة «عربية أون لاين» لتداول الأوراق المالية، إن البورصة المصرية شهدت جلسة هابطة مع استمرار مبيعات المستثمرين الأجانب بسبب الإجازات.