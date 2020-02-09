تطور تراجع الدولار لأدنى مستوى منذ الأسبوع الثاني للتعويم (جراف)

تراجع متوسط سعر الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصري إلى أدنى مستوى له منذ الأسبوع الثاني من قرار التعويم الذى اتخذه البنك المركزي فى 3 نوفمبر 2016.

وانخفضت العملة الخضراء اليوم الأحد إلى 15.70 جنيها للشراء و 15.80 جنيها للبيع كأول انخفاض إلى هذه القيمة منذ 17 نوفمبر 2016 ، حين سجلت 15.55 جنيها للشراء و 17.93 جنيها للبيع ثم صعدت فى اليوم التالى إلى 17.76 جنيها للشراء و 18.12 جنيها للبيع مرة واحدة.

ارتفاع الجنيه يؤكد توقعات بلومبرج

ويؤكد ارتفاع الجنيه بقوة أمام الدولار، توقعات وكالة بلومبرج العالمية التى أعلنتها أواخر العام الماضي، وقالت فيها إن الجنيه المصري سيستمر في الارتفاع، مع زيادة تدفقات العملات الأجنبية.

وأكدت الوكالة أن ارتفاع الجنيه أدى إلى تزايد جاذبية الاستثمار في أدوات الدين بالعملة المحلية العام الماضي، التي سجلت عائدا جذابا للغاية بلغ حوالي 15% على السندات المحلية، إضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية التي أوصى بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

مصر تتلقى تدفقات بقيمة 200 مليار دولار

وكان طارق عامر، محافظ البنك المركزي، قد قال فى تصريحات مؤخرًا إن مصر تلقّت ما يصل إلى 200 مليار دولار تدفقات بالعملة الأجنبية خلال السنوات الأربع الماضية.

وحتى منتصف يناير الماضي، كانت التدفقات الدولارية من الأجانب قد بلغت نحو ملياري دولار، وهو ما أسهم في انخفاض السعر.

وتوقع بنك الاستثمار بلتون، في مذكرة بحثية سابقة ألا يواجه الجنيه أي ضغوط مقابل الدولار خلال 2020 ، وأن يتراوح سعر العملة الخضراء عند 16 جنيهًا.

الدولار يتكبد أكبر خسارة شهرية يناير الماضي

وكان سعر الدولار قد تكبّد أكبر خسارة شهرية أمام الجنيه منذ شهر سبتمبر الماضي، وفقد نحو 24.2 قرش من قيمته خلال يناير المنقضي .

بينما فقَد الدولار نحو 7.2 قرش في شهر ديسمبر 2019، و1.7 قرش في نوفمبر، و13.2 قرش في أكتوبر، و28.5 قرش خلال سبتمبر.

وحقق سعر الدولار تراجعًا بنحو 11% أمام الجنيه خلال عام 2019، مع تحسن التدفقات الأجنبية للسوق المحلية.

وترصد “المال” تطور الدولار منذ التعويم حتى نهاية اليوم