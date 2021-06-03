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تطور الحصص السوقية لفروع التأمين السعودية أخر خمس سنوات ( جراف)

شهدت تغييرات دراماتيكية في الفترة من 2016 حتي 2020
ماهر أبو الفضل 3:34 ص, الخميس, 3 يونيو 21 3:34 ص, الخميس, 3 يونيو 21

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كتب- ماهر أبو الفضل والشاذلي جمعة:

شهدت فروع التأمين، بالسوق السعودية ، تغييرات دراماتيكية، خلال أخر خمس سنوات، ففيما شهدت بعض الفروع نموًا مضطردًا في حصتها السوقية، أصيب بعضها الأخر بفيروس التراجع، فيما تذبذبت ثالثة ما بين الصعود والهبوط.

نمو في التأمين الصحي أخر خمس سنوات وتراجع استثنائي في 2020

ووفقًا للبيانات الرسمية، الصادرة من البنك المركزي السعودي – حصلت المال علي نسخة منها- نجح فرع التأمين الصحي، في دعم حصته السوقية، من الأقساط المكتتبة ، أخر خمس سنوات، بإستثناء 2020، والذي تراجع فيه بنسبة طفيفية.

وبلغت الحصة السوقية لفرع التأمين الصحي السعودي، من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 50.5% في 2016 ، لترتفع إلي 52.1% في 2017، وشهدت إرتفاعًا جديدًا في 2018، لتصل الي 56.8%، ثم 59.3% في 2019، قبل أن تهبط بنسبة طفيفة في 2020، لتصل الي 58.9%.

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تراجع مستمر في التأمين العام وتحسن طفيف في 2020

وفي المقابل، تراجعت الحصة السوقية، لفرع التأمين العام، من إجمالي الأقساط المكتتبة، بالسوق السعودي، لتصل الي 44.7% في 2017، مقارنة بـ 46.6% في 2016، وإنخفضت مجددًا في 2018 ، لتصل الي 40.1%، تلاها إنخفاض جديد في 2019 ، ليصل الي 37.7%، إلا أنها تحسنت بنسبة طفيفة في 2020، لتصل الي 37.9%، بزيادة لاتتجاوز 0.2%.

وفيما يخص فرع تأمين الحماية والإدخار، كشفت بيانات البنك المركزي السعودي، عن إستحواذ هذا الفرع علي 2.9% من الحصة السوقية للأقساط المكتتبة نهاية 2016 ، لترتفع إلي 3.1% في 2017 ، محافظًا علي نفس النسبة في 2018، قبل أن أن يهبط إلي 3% في 2019 ، إلا أنه إرتفع مجددًا في 2020، ليصل إلي 3.3%.

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رغم التغييرات المضطردة .. نمو التأمين السعودي بنسبة 2.3%

وفي المُجمل، شهد قطاع التأمين، بالسوق السعودي، نموًا بلغت نسبته 2.3% في أقساطه المُكتتبة خلال عام 2020 ، مقارنة بالعام السابق 2019، ليصل الي 38.8 مليار ريال، مقابل 37.9 مليار ريال، خلال عامي المقارنة.

ووفقًا للبيانات الرسمية، الصادرة من البنك المركزي السعودي، إستحوذ فرع التأمين الصحي علي النصيب الأكبر من الأقساط المُكتتبة، في نهاية 2020، بقيمة 22.8 مليار ريال، بنسبة 58.9%.

وحل فرع التأمين العام، في المركز الثاني، بين قائمة فروع التأمين بالسوق السعودي، من حيث الأقساط المُكتتبة، بقيمة 14.7 مليار ريال ، بنسبة 37.9% ، تلاه فرع تأمين الحماية والإدخار، بنسبة 3.2% .

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الجراف التالي، يوضح الحصة السوقية لفروع التامين، من الأقساط المكتتبة، بالسوق السعودي، أخر خمس سنوات، في الفترة من 2016 حتي 2020.

الجراف التالي، يوضح رصيد فروع التأمين، من الأقساط المكتتبة، بالسوق السعودي، أخر خمس سنوات، في الفترة من 2016 حتي 2020.

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بقلم ماهر أبو الفضل

صحفي إقتصادي - نائب مدير تحرير جريدة المال - رئيس قسم التأمين بجريدة المال - عضو نقابة الصحفيين المصريين - عضو إتحاد الصحفيين العرب - دراسات عليا في الفلسفة - باحث في الفلسفة الحديثة والمعاصرة

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