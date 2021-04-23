تطور الحصة السوقية لشركة مصر للتأمين من الأقساط المُحصلة علي مستوي السوق ( جراف)

كتب- ماهر أبو الفضل والشاذلي جمعة:

شهدت الحصة السوقية، التي إستحوذت عليها شركة مصر للتأمين، من الأقساط المحصلة علي مستوي السوق، تذبذبًا نسبيًا، خلال الفترة من يوليو 2020 حتي يناير 2021، وفقًا للبيانات الرسمية المتاحة من الهيئة العامة للرقابة المالية.

ورغم تذبذب مؤشر الحصة السوقية، كنسبة، في مصر للتأمين من الأقساط المحصلة علي مستوي السوق، إلا أنها حافظت علي ترتيبها كأكبر شركة علي مستوي السوق، من حيث حصيلة الأقساط المحصلة شهريًا.

وبلغت قيمة الأقساط التي حصلتها مصر للتأمين في يوليو 2020، ما يقدر بـ 448.6 مليون جنيه، إلا أنها رفعت تلك الحصيلة بقيمة 179.5 مليون جنيه في أغسطس 2020، بنسبة نمو تصل الي 40% مقارنة بالشهر السابق.

وفي شهر سبتمبر، نجحت مصر للتأمين في زيادة أقساطها المحصلة بقيمة 61.9 مليون جنيه تقريبًا مقارنة بأغسطس السابق، بنسبة نمو تصل الي 9.9%، إلا أن تلك الحصة شهدت تراجعًا عنيفًا في أكتوبر 2020، بقيمة 230 جنيه، بنسبة تراجع تصل الي 33.3% مقارنة بالشهر السابق.

وتمكنت مصر للتأمين من إعادة مؤشر الإرتفاع في أقساطها المحصلة خلال شهر نوفمبر 2020، بقيمة 168.1 مليون جنيه، مقارنة بشهر أكتوبر، بنسبة نمو تصل الي 36.5%.

ونجحت مصر للتأمين في الوصول بمعدل نمو أقساطها المحصلة في ديسمبر 2020، ليصل الي 46 % بقيمة 289.2 مليون جنيه، محافظة علي نفس القيمة في يناير 2021.

وبلغت أدني حصة سوقية، لشركة مصر للتأمين، من الأقساط المحصلة علي مستوي السوق، في الفترة من يوليو 2020 حتي يناير 2021، ما نسبته 13.45% وهي النسبة التي حققتها في يوليو 2020، إلا أن أعلي نسبة وصلت إليها بلغت 24.46% في شهر ديسمبر من العام نفسه 2020.

الجراف التالي، يوضح حصيلة الأقساط المُحصلة بشركة مصر للتأمين، علي مستوي السوق، خلال الفترة من يوليو 2020 حتي يناير 2021.

الجراف التالي، يوضح الحصة السوقية بشركة مصر للتأمين من الأقساط المُحصلة، علي مستوي السوق، خلال الفترة من يوليو 2020 حتي يناير 2021.