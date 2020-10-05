تأميـــن

تطور التعويضات المُسددة بشركات التأمين التكافلي من يناير حتي يوليو (جراف)

شهد تذبذبًا ملموسًا
الشاذلي جمعة 2:13 ص, الأثنين, 5 أكتوبر 20 2:13 ص, الأثنين, 5 أكتوبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

شهد مؤشر التعويضات المُسددة ، بشركات التأمين العاملة وفق النظام التكافلي أو الإسلامي -بتنوع أنشطتها سواء في الحياة وتكوين الأموال، أو الممتلكات والمسئوليات- تذبذبًا ملموسًا ، خلال الشهور السبعة الأولي من العام الحالي 2020.

153 مليون جنيه مُسددة في شهر يناير

وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة من ، الهيئة العامة للرقابة المالية، سددت شركات التأمين التكافلي 153 مليون جنيه، تعويضات في شهر يناير الماضي، ثم إنخفضت الفاتورة بقيمة30 مليون جنيه تقريبًا في شهر فبراير.

وفي شهر مارس، إرتفعت فاتورة التعويضات المسددة، بشركات التأمين التكافلي، بقيمة تزيد علي 24 مليون جنيه، لينخفض المؤشر مرة أخري بقيمة 20 مليون جنيه في شهر أبريل، وإنخفض مجددًا في شهر مايو بقيمة تزيد علي 40 مليون جنيه.

اقرأ أيضا  مصادر: الرقابة المالية ليست مسئولة عن لوائح العاملين بشركات التأمين .. وإجتماع بين مسئولي النقابات

30 مليون جنيه زيادة في فاتورة تعويضات يونيو

وإرتفع مؤشر التعويضات المسددة، بشركات التأمين التكافلي، في شهر يونيو بقيمة تتجاوز 30 مليون جنيه، مختتمًا شهر يوليو بزيادة تصل الي 50 مليون جنيه تقريبًا.

ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة من ، الهيئة العامة للرقابة المالية، بلغ إجمالي التعويضات المُسددة ، بشركات التأمين التكافلي، في الشهور السبعة الأولي من العام الحالي، 1.8 مليار جنيه تقريبًا، مقابل 1.6 مليار جنيه، في الشهور المقابلة من العام الماضي، بزيادة تصل الي 200 مليون جنيه ، وبنسبة إرتفاع تصل الي 14.3%.

ويختلف التأمين التكافلى عن التأمين التجارى فى بعض الأمور، منها ما يتعلق بالشكل، والغاية والأهداف، والقسط الذي يدفعه المُشترك أو المؤمن عليه، بالإضافة الي استثمار الأموال.

اقرأ أيضا  2.6 مليار جنيه متوسط الأقساط المُحصلة بشركات التأمين التجاري في أول 7 شهور (جراف)

من حيث الشكل، فى التأمين التجارى يكون عقد التأمين بين طرفين أحدهما المستأمن والثانى المؤمن وتكون أقساط التأمين التى يلتزم بدفعها المستأمن ملكا للشركة أما فى التأمين التكافلى ، فكل مستأمن له صفتان فى آن واحد ، صفة المؤمن لغيره والمؤمن لنفسه ، ودور شركة التأمين هو إدارة العملية التأمينية وأموال وإستثمارات التأمين والمضاربة بإسلوب شرعى يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية

تعويضات

ومن حيث الغاية والهدف، فى التأمين التجارى الهدف الأساسى لشركة التأمين هو تحقيق أكبر قدر من الربح للمساهمين وتحقيق الأمان والحماية للمستأمنين ، أما فى التأمين التكافلى فإن المقصد الأساسى منه هو تحقيق الأمان والحماية من خلال التعاون بين المستأمنين على ترميم آثار المخاطر التى تصيب أيا منهم فما يدفعه كل مستأمن إنما يريد به التعاون مع بقية المستأمنين فى تخفيف الضرر أو رفعه عن أحدهم إذا ما نزل به ضرر بحدوث الكارثة أو الخطر المؤمن منه ، والغاية الربحية مقصودة تبعا وليس أصالة.

اقرأ أيضا  شركات التأمين التكافلي تُحصل أكثر من نصف مليار جنيه أقساط شهريًا من العملاء (جراف)

الجراف التالي ، يوضح التعويضات المسددة ، بشركات التأمين التكافلي ، خلال الفترة من أول يناير حتي نهاية يوليو ، من العام الحالي 2020.

الجراف التالي ، يوضح التعويضات المسددة ، بشركات التأمين التكافلي ، خلال الفترة من أول يناير حتي نهاية يوليو ، من العام الماضي 2019.
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم الشاذلي جمعة

ملف الكاتب الشاذلي جمعة

اقرأ أيضاً

«التأمين التعاونى» تحقق أرباحًا تتجاوز 80 مليون جنيه بنهاية العام المالى الماضى

مروة عبد النبي 7:01 م, الأربعاء, 16 سبتمبر 20

ننشر التفاصيل الكاملة للمؤتمر الإقليمي السادس للتأمين الطبي

ماهر أبو الفضل 2:18 ص, السبت, 12 سبتمبر 20

مستشار رئيس الجمهورية ضيفًا علي إتحاد الشركات في أول مؤتمر للتأمين بعد جائحة كورونا

ماهر أبو الفضل 5:38 م, الجمعة, 11 سبتمبر 20

الإتحاد المصري للتأمين : إستجابة الشركات لتوقعات عملاء الطبي خوفًا من فقد الحصة السوقية

ماهر أبو الفضل 2:28 ص, الأثنين, 7 سبتمبر 20

ننفرد بقائمة الخمس الكبار بسوق التأمين الأردنية حتي نهاية يوليو (جراف)

ماهر أبو الفضل 10:30 ص, الجمعة, 4 سبتمبر 20