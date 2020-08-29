تطور التعويضات المُسددة بسوق التأمين من يناير حتي مايو (جراف)

شهد مؤشر التعويضات والمطالبات المُسددة ، بسوق التأمين المصرية – والذي يضم شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال، بالإضافة الي وحدات الممتلكات والمسئوليات- ، تراجعًا مضطردًا خلال الشهور الخمسة الأولي من العام الحالي 2020.

2.2 مليار جنيه سددتها شركات التأمين في يناير

كشفت البيانات الرسمية الصادرة من ، الهيئة العامة للرقابة المالية ، عن سداد سوق التأمين – سواء في نشاطي الحياة والممتلكات- 2.2 مليار جنيه في شهر يناير الماضي، موزعة بواقع 1.4 مليار جنيه، سددتها شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات، مقابل 0.8 مليار جنيه تقريبًا، سددتها شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال.

700 مليون جنيه تراجعًا في فاتورة التعويضات المُسددة خلال فبراير

وفي شهر فبراير الماضي، تراجع المؤشر الكلي، لفاتورة التعويضات والمطالبات المُسددة، بقيمة 700 مليون جنيه ، ليصل الي 1.5 مليار جنيه تقريبًا، موزعة مناصفة تقريبًا بين شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات، وشركات تأمين الحياة وتكوين الأموال.

ثبات فاتورة التعويضات المُسددة في مارس

وفي شهر مارس الماضي، شهد مؤشر التعويضات والمطالبات المُسددة، ثباتًا مقارنة بالمُسدد في الشهر السابق، ليستقر عند مستوي 1.5 مليار جنيه ، موزعة بواقع 663.5 مليون جنيه سددتها شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات، مقابل 855.5 مليون جنيه ، سددتها شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال.

400 مليون جنيه قيمة الإنخفاض في فاتورة تعويضات أبريل

أما في شهر أبريل الماضي، فقد إنخفض مؤشر التعويضات والمطالبات المُسددة،بقيمة 400 مليون جنيه ، مقارنة بفاتورة مارس السابق، ليستقر عند مستوي 1.1 مليار جنيه ، موزعة بواقع 593.2 مليون جنيه سددتها شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات، مقابل 518.4 مليون جنيه ، سددتها شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال.

فاتورة تعويضات مايو تحت مستوي المليار جنيه

وفي شهر مايو الماضي، إنخفض مؤشر التعويضات والمطالبات المُسددة،مجددًا، بقيمة 200 مليون جنيه ، مقارنة بفاتورة أبريل السابق، ليستقر عند مستوي 942.7 جنيه ، موزعة بواقع 494 مليون جنيه سددتها شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات، مقابل 942.7 مليون جنيه ، سددتها شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال.

الجراف التالي، يوضح تطور مؤشر التعويضات والمطالبات المُسددة، بسوق التأمين المصرية، في الفترة من شهر يناير، حتي شهر مايو، من العام الحالي 2020.

الجراف التالي، يوضح تطور مؤشر التعويضات والمطالبات المُسددة، بسوق التأمين المصرية، في الفترة من شهر يناير، حتي شهر مايو، من العام الماضي 2019.