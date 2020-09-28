تطور التعويضات المُسددة بتأمين الممتلكات من يناير حتي يوليو (جراف)

مرت شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات، بحالة من الهدوء النسبي، في فاتورة التعويضات التي سددتها خلال الشهور السبعة الأولي من العام الجاري، باستثناء شهر يونيو، الذي شهد قفزة في قيم ونسب التعويضات التي سددتها للعملاء.

50 % إنخفاضًا في تعويضات فبراير

وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة من ، الهيئة العامة للرقابة المالية، إفتتحت شركات تأمين الممتلكات- بتنوع أنظمتها سواء التجارية أو التكافلية- عام 2020 بسداد 1.4 مليار جنيه ، في شهر يناير، وتقلصت تلك الفاتورة بنسبة 50% تقريبًا في شهر فبراير، فلم تتجاوز فاتورة التعويضات المسددة مستوي الـ 700 مليون جنيه.

وفي شهر مارس الماضي، حافظت شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات، علي هدوء ووتيرة التعويضات المُسددة، لتستقر عند مستوي الـ 700 مليون جنيه،ـ وهي نفس القيمة التي سددتها في الشهر السابق .

إنخفاضات متتالية في شهري أبريل ومايو بفاتورة التعويضات المسددة

وشهد شهري أبريل ومايو، إنخفاضًا متتاليًا في فاتورة التعويضات المُسددة، فإنخفض المؤشر بقيمة 100 مليون جنيه في أبريل، بنسبة إنخفاض تصل الي 14.3% ، مقارنة بالتعويضات المسددة في الشهر السابق، وفي مايو تقلصت الفاتورة بقيمة 100 مليون جنيه جديدة، بإنخفاض تصل نسبته إلي 16.7%.

أما شهر يونيو، فشهدت فاتورة التعويضات المسددة بشركات تأمين الممتلكات والمسئوليات، إرتفاعًا قياسيًا يصل إلي 1.8 مليار جنيه، وبنسبة زيادة تصل الي 360% تقريبًا، مقارنة بالتعويضات المسددة في الشهر السابق.

1.4 مليار جنيه قيمة الإنخفاض في فاتورة تعويضات يوليو

ولم يمر شهر يوليو، حتي تراجع مؤشر التعويضات المسددة، بشركات تأمين الممتلكات والمسئوليات ، بقيمة تصل الي 1.4 مليار جنيه، وبنسبة إنخفاض تصل الي 61% تقريبًا.

الجراف التالي، يوضح تطور نصيب شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات، من فاتورة التعويضات والمطالبات المُسددة ، في الربع الثاني من العام الحالي 2020.

الجراف التالي، يوضح تطور نصيب شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات، من فاتورة التعويضات والمطالبات المُسددة ، في الربع الثاني من العام الماضي 2019.