تطور الأقساط المُحصلة بسوق التأمين من يناير حتي أبريل (جراف)

كتب- ماهر أبو الفضل والشاذلي جمعة:

إفتتحت سوق التأمين المصرية، عام 2020 ، بتحصيل أقساط بلغت قيمتها 3.5 مليار جنيه، في شهر يناير، سواء في نشاطي الحياة وتكون الأموال ، أو الممتلكات والمسئوليات ، وفق نظامي التأمين التقليدي أو التجاري ، والتكافلي أو الإسلامي.

ووفقًا للبيانات الصادرة من ، الهيئة العامة للرقابة المالية، إنخفضت حصيلة سوق التأمين المصرية، من الأقساط المحصلة، بقيمة 600 مليون جنيه، في شهر فبراير، بنسبة إنخفاض بلغت 17.1%.

100 مليون جنيه زيادة في الأقساط المُخصلة نهاية مارس

وفي شهر مارس ، إرتفعت حصيلة سوق التأمين، من الأقساط المحصلة، بقيمة 100 مليون جنيه، مقارنة بالأقساط المحصلة في الشهر السابق، بنسبة نمو تصل الي 3.5% تقريبًا ، وشهدت نموًا جديدًا في شهر أبريل الماضي، بقيمة 100 مليون جنيه ايضا، وبنسبة نمو تصل الي 3.3% مقارنة بالأقساط المحصلة في مارس السابق.

وبنظرة تحليلية علمية، شهد مؤشر الأقساط المحصلة، بسوق التأمين المصرية- في نشاط الحياة والممتلكات- نموًا في يناير 2020 ، بنسبة 21.1% مقارنة بالأقساط المحصلة في الشهر المقابل من العام الماضي 2019 ، لترتفع من 2.9 مليون جنيه في يناير من العام الماضي، لتصل الي 3.5 مليار جنيه ، في يناير 2020.

18.5 % نموًا في أقساط فبراير 2020

وبلغت حصيلة سوق التأمين المصرية، من الأقساط المحصلة في فبراير 2020 ، نموًا بنسبة 18.5% مقارنة بفبراير 2019 ، لترتفع من 2.5 مليار جنيه، في 2019 ، لتصل الي 2.9 مليار جنيه في فبراير 2020.

وبلغت حصيلة سوق التأمين المصرية، من الأقساط المحصلة في مارس 2020 ، نموًا بنسبة 8.1% مقارنة بمارس 2019 ، لترتفع من 2.8 مليار جنيه، في 2019 ، لتزيد عن 3 مليار جنيه في مارس 2020.

400 مليون جنيه زيادة في الأقساط المحصلة نهاية أبريل

في سياق متصل ، شهدت حصيلة سوق التأمين المصرية، من الأقساط المحصلة في أبريل 2020 ، نموًا بنسبة 14.1% مقارنة بابريل 2019 ، لترتفع من 2.7 مليار جنيه، في 2019 ، لتصل الي 3.1 مليار جنيه في أبريل 2020.

الجراف التالي، يوضح تطور مؤشر الأقساط المحصلة، بسوق التأمين المصرية، في الفترة من شهر يناير، حتي شهر أبريل، من العام الحالي 2020.

الجراف التالي، يوضح تطور مؤشر الأقساط المحصلة، بسوق التأمين المصرية، في الفترة من شهر يناير، حتي شهر أبريل، من العام الماضي 2019.