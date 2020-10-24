تطور الأقساط المحصلة بشركات تأمين الممتلكات من يناير حتي أغسطس (جراف)

شهد مؤشر الأقساط المحصلة ، بشركات تأمين الممتلكات والمسئوليات – والذي يضم الشركات العاملة وفق النظام التجاري أو التقليدي، والتكافلي أو الإسلامي- ، تذبذبًا ملحوظًا خلال الشهور الثمانية الأولي من العام الحالي 2020.

1.5 مليار جنيه أقساط محصلة في يناير و200 مليون تراجعًا في فبراير

كشفت البيانات الرسمية الصادرة من ، الهيئة العامة للرقابة المالية ، عن تحصيل شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات ، 1.5 مليار جنيه في شهر يناير الماضي، وفي شهر فبراير الماضي، تراجعت حصيلة الأقساط المحصلة ، بقيمة 200 مليون جنيه، وبنسبة إنخفاض تصل الي 13.3%.

وفي شهر مارس الماضي، شهد مؤشر الأقساط المحصلة بشركات تأمين الممتلكات والمسئوليات، زيادة بقيمة 100 مليون جنيه، وبنسبة نمو تصل الي 7.7% ، إلا أن الحصيلة تراجعت بقيمة 400 مليون جنيه ، في شهر أبريل الماضي، بنسبة إنخفاض تصل الي 28.6%.

10 % نسبة النمو في الأقساط المحصلة بتأمين الممتلكات في مايو

وفي شهر مايو الماضي، عاد مؤشر الأقساط المحصلة ، بشركات تأمين الممتلكات والمسئوليات، للإرتفاع مجددًا، بقيمة 100 مليون جنيه ، بنسبة نمو تصل الي 10%.

وبلغت قيمة الزيادة في الأقساط المحصلة، خلال شهر يونيو 400 مليون جنيه، مقارنة بالشهر السابق، وبنسبة نمو تصل الي 36.4% ، إلا أنه في شهر يوليو تراجعت حصيلة الأقساط المحصلة ، بشركات تأمين الممتلكات، بقيمة 300 مليون جنيه، وبنسبة تراجع تصل الي 20%

وفي شهر أغسطس، شهد مؤشر الأقساط المحصلة بشركات تأمين الممتلكات والمسئوليات، زيادة بقيمة 200 مليون جنيه تقريبًا، مقارنة بشهر يوليو، وبنسبة نمو تصل الي 16.7%

25.2 مليار جنيه إجمالي رصيد سوق التأمين من الأقساط في ثمانية شهور

وبلغ إجمالي رصيد سوق التأمين، من الأقساط المحصلة، في الفترة من أول يناير حتي نهاية أغسطس الماضي، ما يزيد علي 25.2 مليار جنيه ، ، مقارنة بـ 22.6 مليار جنيه، أقساطًا مُحصلة في الفترة المقابلة من العام الماضي 2019، بزيادة تصل الي 2.6 مليار جنيه، وبنسبة نمو تصل الي 11.6%.

وتوزعت حصيلة الأقساط المحصلة، في الشهور الثمانية الأولي من العام الحالي، البالغة 25.2 مليار جنيه، بواقع 10.3 مليار جنيه، لصالح شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات، مقابل 14.9 مليار جنيه، تمثل نصيب شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال، من الأقساط.

الجراف التالي، يوضح تطور مؤشر الأقساط المحصلة ، بشركات تأمين الممتلكات والمسئوليات، في الفترة من شهر يناير، حتي شهر أغسطس، من العام الحالي 2020.

الجراف التالي، يوضح تطور مؤشر الأقساط المحصلة ، بشركات تأمين الممتلكات والمسئوليات، في الفترة من شهر يناير، حتي شهر أغسطس، من العام الماضي 2019.