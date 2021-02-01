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تطور الأقساط المحصلة بشركات تأمين الحياة خلال الـ 11 شهر الأولي من 2020 (جراف)

في الفترة من أول يناير حتي نهاية نوفمبر
الشاذلي جمعة 1:55 ص, الثلاثاء, 2 فبراير 21 1:55 ص, الثلاثاء, 2 فبراير 21

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كشفت البيانات الرسمية الصادرة من ، الهيئة العامة العامة للرقابة المالية، عن الشهور الـ 11 الأولي، من2020 ، في الفترة من أول يناير حتي نهاية نوفمبر، أن شهري يوليو، وسبتمبر، هما أعلي الشهور تحصيلًا للأقساط بشركات تأمين الحياة وتكوين الأموال، بمتوسطات تدور حول 2.1 و2.2 مليار جنيه كل شهر ، مقابل مليارين جنيه تم تحصيلهم في شهر يناير الماضي.

ووفقًا لبيانات الرقابة المالية، تراجعت قيمة الأقساط المحصلة، بشركات تأمين الحياة وتكوين الأموال ، في شهر فبراير الماضي ، بقيمة 400 مليون جنيه، مقارنة بالمُحصل في الشهر السابق، بإنخفاض نسبته 20%.

وفي شهر مارس الماضي، شهد مؤشر الأقساط المحصلة بشركات تأمين الحياة وتكوين الأموال، العاملة في السوق المصرية زيادة بقيمة 100 مليون جنيه، وبنسبة نمو تصل الي 6.25% ، وإرتفعت مجددًا في شهر أبريل بقيمة 400 مليون جنيه دفعة واحدة ، بنسبة نمو تصل الي 23.5%.

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وفي شهر مايو الماضي، إنخفض مؤشر الأقساط المحصلة ، بشركات تأمين الحياة وتكوين الأموال والمسئوليات، بقيمة 500 مليون جنيه تقريبًا ، بنسبة إنخفاض تصل الي 23.8% ، مقارنة بالأقساط المحصلة في شهر أبريل السابق.

وبلغت قيمة الزيادة في الأقساط المحصلة، خلال شهر يونيو 300 مليون جنيه، مقارنة بالشهر السابق، وبنسبة نمو تصل الي 18.75% ، وشهد نفس المؤشر نموًا جديدًا في شهر يوليو الماضي، بزيادة تصل الي 200 مليون جنيه، وبنسبة نمو بلغت 10.5%.

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وفي شهر أغسطس، إنخفضت الأقساط المحصلة بقيمة 100 مليون جنيه، مقارنة بالشهر السابق، بنسبة إنخفاض تصل الي 5% ، فيما إرتفعت بقيمة 200 مليون جنيه في سبتمبر، إلا أنها إنخفضت مجددًا في أكتوبر بقيمة 400 مليون جنيه، لكنها عاودت الإرتفاع في نوفمبر بقيمة 400 مليون جنيه أيضًا.

ونجحت شركات التأمين المصرية- بتنوع أنشطتها سواء العاملة في الحياة وتكوين الأموال، أو الممتلكات والمسئوليات، وبتعدد أنظمتها سواء العاملة وفق النظام التجاري أو التقليدي، او العاملة وفق النظام التكافلي او الإسلامي- في تحقيق 12 % نموًا فى أقساطها المحصلة خلال الشهور الـ 11 الأولى من 2020، بقيمة تلامس 35.3 مليار جنيه مقابل 31.5 مليار جنيه تقريبًا فى الفترة المقابلة من العام السابق 2019.

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وتوزعت حصيلة الأقساط المحصلة بواقع 14.7 مليار جنيه لصالح شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات، مقابل 20.6 مليارات جنيه تقريبًا لشركات تأمين الحياة وتكوين الأموال.

الجراف التالي ، يوضح الأقساط المحصلة، بشركات تأمين الحياة وتكوين الأموال، خلال الفترة من أول يناير حتي نهاية نوفمبر 2020.

الجراف التالي ، يوضح الأقساط المحصلة، بشركات تأمين الحياة وتكوين الأموال، خلال الفترة من أول يناير حتي نهاية نوفمبر 2019.

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بقلم الشاذلي جمعة

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