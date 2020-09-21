تطور الأقساط المحصلة بسوق التأمين من يناير حتي يوليو (جراف)

شهدت حصيلة سوق التأمين من الأقساط المحصلة، ثباتًا ملحوظًا في الشهور السبعة الأولي، من العام الجاري 2020 ، لتدور متوسطاتها حول 3 مليار جنيه شهريًا، لترتفع في بعض الشهور إلي أكثر من ذلك، إلا أنها تنخفض في شهور أخري ، لأسباب مرتبطة بموسمية تحصيل الأقساط نفسها.

السوق يفتتح 2020 بتحصيل 3.5 مليار جنيه

كشفت الإحصاءات الرسمية ، الصادرة من ، الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إفتتاح سوق التأمين، عام 2020 ، بتحصيل 3.5 مليار جنيه ، موزعة علي شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات، وشركات تأمين الحياة وتكوين الأموال، بتنوع أنظمتها سواء العاملة وفق النظام التجاري، او ما يُعرف بالتأمين التقليدي، وكذا الشركات العاملة وفق النظام الإسلامي، أو ما تُعرف بالشركات التكافلية.

إنخفاض في فبراير والتعويض في مارس

وفي شهر فبراير من العام الحالي، إنخفضت حصيلة الأقساط المحصلة، بقيمة 600 مليون جنيه تقريبًا، مقارنة بالأقساط المحصلة في الشهر السابق، بنسبة إنخفاض تصل الي 17.2% تقريبًا، إلا أن سوق التأمين، نجحت في تعويض جزءًا من هذا الخفض في شهر مارس، لترتفع الأقساط المحصلة، بقيمة 100 مليون جنيه تقريبًا، وبنسبة نمو تصل إلي 3.5% تقريبًا، مقارنة بالمُحصل في الشهر السابق.

زيادة جديدة في الحصيلة بنهاية أبريل

ونجحت شركات التأمين، في زيادة حصيلة أقساطها المحصلة، مجددًا في شهر أبريل الماضي، بقيمة 100 مليون جنيه، مقارنة بالأقساط المحصلة في شهر مارس، بنسبة نمو تصل الي 3.3%، إلا أن شهر مايو ، شهد تراجعًا في حصيلة الأقساط المحصلة، بشركات التأمين، بقيمة 400 مليون جنيه، مقارنة بشهر أبريل، وبنسبة تراجع تصل الي 12.9%.

600 مليون جنيه زيادة في أقساط يونيو

ونجحت سوق التأمين المصرية، بشركاتها في نشاطي الحياة والممتلكات، في زيادة رصيد الأقساط المحصلة، نهاية شهر يونيو الماضي، بقيمة 600 مليون جنيه، مقارنة بالمحصل في الشهر السابق، بنسبة نمو تتجاوز 22.2% ، وشهدت الحصيلة ثباتًا في شهر يوليو الماضي، لتتساوي مع الأقساط المحصلة في شهر يونيو السابق.

الجراف التالي، يوضح تطور الأقساط المحصلة بشركات التأمين، سواء العاملة في نشاط الممتلكات والمسئوليات، أو الحياة وتكوين الأموال، خلال الفترة من يناير حتي نهاية يوليو 2020.

الجراف التالي، يوضح تطور الأقساط المحصلة بشركات التأمين، سواء العاملة في نشاط الممتلكات والمسئوليات، أو الحياة وتكوين الأموال، خلال الفترة من يناير حتي نهاية يوليو 2019.