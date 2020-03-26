تطور إصابات و وفيات فيروس كورونا في مصر حتى 26 مارس (جراف)

بلغ إجمالى عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد حتى نهاية يوم 26 مارس 495 حالة

تتبعت «بوابة المال» إحصائيات فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» فى مصر وفقًا للبيانات والأرقام الصادرة عن وزارة الصحة والسكان على مدار الفترة من 14 فبراير وحتى 26 مارس، إذ بلغ إجمالى عدد الإصابات فى مصر، 495 حالة، بعد أن سجلت الوزارة 39 حالة جديدة مصابة بالفيروس اليوم الخمس، كما ارتفع عدد حالات الوفيات إلى 24 حالة، كما ارتفع عدد الوفيات اليوم إلى 24 حالة، بعد أن توفى اليوم، 3 حالات جديدة.

25 مارس الأعلى فى معدل الإصابات الجديدة بفيروس كورونا

وفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة الصحة والسكان، سجل الأربعاء الماضى، والموافق 25 مارس، أعلى معدل اصابة بفيروس كورونا على مدار 24 يومًا الماضية.

وبلغ إجمالى الإصابات خلال تلك الفترة 54 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا، وفقًا لبيانات وزارة الصحة والسكان.

كانت الوارزة قد أعلنت فى 14 فبراير من العام الحالى تسجل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، لشخص اجنبى.

الجراف التفاعلى التالى يوضح تطور أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» خلال الفترة من 14 فبراير وحتى 26 مارس الجارى:

23 مارس الأعلى فى معدل الوفيات

أظهر تقرير وزارة الصحة والسكان تسجل أعلى معدل وفاة يومى بفيروس كورونا يوم الإثنين الماضى، الموافق 23 مارس 2020.

وبلغ إجمالى عدد الوفيات للحالات المصابة بالفيروس المستجد وفقًا لبيانات الوزارة 5 حالات. اختبار فيروس كورونا

الجراف التفاعلى التالى يوضح التطور اليومى لأعداد الوفيات بالفيروس فى مصر خلال تلك الفترة وفقًا لبيانات وزارة الصحة والسكان:

إجمالى الإصابات يسجل 945 حالة بنهاية الأسبوع

أشار تقرير وزارة الصحة والسكان إلى أن عدد حالات الإصابات بفيروس كورونا المستجد فى مصر تجاوز 100 إصابة للمرة الأولى فى يوم 14 مارس، بإجمالى 110 حالات.

وتابع التقرير: وبعد مرور 5 أيام من تسجل أول حالة، تجاوز عدد الحالات جاجز 200 إصابة، يوم 18 مارس 2020.

وأوضح التقرير أن إجمالى الإصابات تحاوز سقف 300 حالة بنهاية يوم 22 مارس 2020، ليصل إجمالى حالات الإصابة بفيروس كورونا 327 شخص.

وأضاف أن فى يوم 24 مارس من هذا العام بلغ إجمالى الإصابات بالفيروس 402 حالة، لتصل إجمالى الإصابات 495 حالة بنهاية يوم الخميس 26 مارس.

الجراف التفاعلى التالى يوضح تطور أعداد الإصابات بالفيروس المستجد فى مصر خلال الفترة من 14 فبراير حتى 26 مارس :