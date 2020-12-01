تأميـــن

تطور أقساط التأمين المحصلة في أول تسع شهور من العام (جراف)

شهدت نموًا ملحوظًا
الشاذلي جمعة 2:13 ص, الثلاثاء, 1 ديسمبر 20 2:13 ص, الثلاثاء, 1 ديسمبر 20

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شهد مؤشر الأقساط التي حصلتها شركات التأمين، نموًا ملحوظًا، خلال التسع شهور الأولي من العام الحالي ، في الفترة من أول يناير حتي نهاية سبتمبر الماضي.

ووفقًا للإحصاءات الرسمية ، الصادرة من ، الهيئة العامة للرقابة المالية، إفتتحت سوق التأمين، عام 2020 ، بتحصيل 3.5 مليار جنيه ، موزعة علي شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات، وشركات تأمين الحياة وتكوين الأموال، بتنوع أنظمتها سواء العاملة وفق النظام التجاري، او ما يُعرف بالتأمين التقليدي، وكذا الشركات العاملة وفق النظام الإسلامي، أو ما تُعرف بالشركات التكافلية.

وفي شهر فبراير من العام الحالي، إنخفضت حصيلة الأقساط المحصلة، بقيمة 600 مليون جنيه تقريبًا، مقارنة بالأقساط المحصلة في الشهر السابق، بنسبة إنخفاض تصل الي 17.2% تقريبًا، إلا أن سوق التأمين، نجحت في تعويض جزءًا من هذا الخفض في شهر مارس، لترتفع الأقساط المحصلة، بقيمة 100 مليون جنيه تقريبًا، وبنسبة نمو تصل إلي 3.5% تقريبًا، مقارنة بالمُحصل في الشهر السابق.

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ونجحت شركات التأمين، في زيادة حصيلة أقساطها المحصلة، مجددًا في شهر أبريل الماضي، بقيمة 100 مليون جنيه، مقارنة بالأقساط المحصلة في شهر مارس، بنسبة نمو تصل الي 3.3%، إلا أن شهر مايو ، شهد تراجعًا في حصيلة الأقساط المحصلة، بشركات التأمين، بقيمة 400 مليون جنيه، مقارنة بشهر أبريل، وبنسبة تراجع تصل الي 12.9%.

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ونجحت سوق التأمين المصرية، بشركاتها في نشاطي الحياة والممتلكات، في زيادة رصيد الأقساط المحصلة، نهاية شهر يونيو الماضي، بقيمة 600 مليون جنيه، مقارنة بالمحصل في الشهر السابق، بنسبة نمو تتجاوز 22.2% ، وشهدت الحصيلة ثباتًا في شهر يوليو الماضي، لتتساوي مع الأقساط المحصلة في شهر يونيو السابق.

أما في شهر أغسطس، فقد نجحت شركات التأمين في إضافة 100 مليون جنيه، زيادة في رصيد أقساطها المحصل، مقارنة بما تم تحصيله في الشهر السابق، بنسبة نمو تزيد علي 3% .

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وفي شهر سبتمبر الماضي، تمكنت شركات التأمين من ضخ 400 مليون جنيه، زيادة علي رصيدها من الأقساط، مقارنة بالمحصل في الشهر السابق، بنسبة نمو تلامس 11.8%.

الجراف التالي، يوضح تطور الأقساط المحصلة بشركات التأمين، سواء العاملة في نشاط الممتلكات والمسئوليات، أو الحياة وتكوين الأموال، خلال الفترة من يناير حتي نهاية سبتمبر 2020.

الجراف التالي، يوضح تطور الأقساط المحصلة بشركات التأمين، سواء العاملة في نشاط الممتلكات والمسئوليات، أو الحياة وتكوين الأموال، خلال الفترة من يناير حتي نهاية سبتمبر 2019.
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بقلم الشاذلي جمعة

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