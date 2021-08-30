تطورات جديدة لأزمة تلوث لقاح مودرنا في اليابان.. تعرف عليها

اتسع نطاق أزمة تلوث لقاح مودرنا المضاد لفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في اليابان، وتم تعليق استخدام مليون جرعة أخرى بعد العثور على مواد غريبة في المزيد من الدفعات، ووفاة شخصين بعد حقنهما بجرعات من الشحنات الملوثة، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

ويأتي تعليق استخدام أكثر من 2.6 مليون جرعة إجمالا إلى الآن من لقاح مودرنا في وقت تكافح فيه اليابان أسوأ موجة تفش لمرض فيروس كورونا حتى الآن مع ظهور تحور دلتا شديد العدوى وتجاوز حالات الإصابة اليومية 25 ألف حالة هذا الشهر لأول مرة مع تباطؤ حملة التطعيم.

وجاء أحدث بلاغ عن لقاحات ملوثة من مقاطعة جوما اليابانية الواقعة بالقرب من طوكيو ومن مقاطعة أوكيناوا الجنوبية مما أدى إلى تعليق استخدام شحنتين بالإضافة إلى 1.63 مليون جرعة جرى سحبها بالفعل الأسبوع الماضي.

وقال مسؤول بمقاطعة جوما إن مادة سوداء صغيرة عُثر عليها في إحدى قوارير لقاح مودرنا، وفي أوكيناوا عثر على مادة سوداء في المحاقن وفي قارورة وعثر في محقن آخر على مادة وردية اللون.

وجاء أحدث حالات التلوث بعد بيان حكومي أمس الأول السبت عن وفاة شخصين بعدما حصلا على جرعات من لقاح مودرنا من دفعات تم تعليق استخدامها فيما بعد.

وقالت الحكومة إنه لم يتم التوصل إلى مشاكل تتعلق بالسلامة أو الفعالية وإن قرار التعليق مجرد إجراء احترازي. وما زالت أسباب الوفاة قيد التحقيق.

وقال المسؤول بمقاطعة جوما إنه تم تطعيم 4575 شخصا بلقاحات من نفس الدفعة التي تشمل القارورة الملوثة لكن لم ترد تقارير عن تعرض أحد لمشاكل صحية.

إصابات كورونا حول العالم

ذكرت جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية أن حصيلة مصابي فيروس كورونا المستجد حول العالم ارتفعت إلى 216 مليونا و370 ألفا و776 حالة.

وأضافت الجامعة – وفقا لما ذكرته شبكة “سي إن إن” الأمريكية اليوم الإثنين أن حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس حول العالم بلغت 4 ملايين و500 ألف و672 حالة.

يشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية سجلت أعلى حصيلة إصابات بالفيروس حول العالم، حيث بلغ إجمالي عدد المصابين 38 مليونا و796 ألفا و746 حالة حتى الآن.