تطورات جديدة فى النزاع بين بورتو جروب وتاور للاستثمار السياحى

رجب عز الدين قالت مجموعة بورتو القابضة إن شركة تاور للاستثمار السياحى خالفت عقدًا مبرمًا حول تطوير مشروع بورتو سعيد وبدأت التصرف منفردة على أرض المشروع. وأضافت المجموعة، فى بيان للبورصة، أن شركة تاور للاستثمار السياحى ضربت بالعقد المبرم مع شركة بورتو سعيد للتنمية السياحية التاب

رجب عز الدين





قالت مجموعة بورتو القابضة إن شركة تاور للاستثمار السياحى خالفت عقدًا مبرمًا حول تطوير مشروع بورتو سعيد وبدأت التصرف منفردة على أرض المشروع.

وأضافت المجموعة، فى بيان للبورصة، أن شركة تاور للاستثمار السياحى ضربت بالعقد المبرم مع شركة بورتو سعيد للتنمية السياحية التابعة للمجموعة، عرض العائد من خلال مباشرة أنشطة على الأرض محل العقد، دون الرجوع إلى الشركة صاحبة الحق الحصرى والأصيل فى التعامل على هذه الأرض.

وتابعت الشركة: إن مركزها القانونى والتعاقدى سليم وقوى، وفقًا للوثائق والعقود المبرمة، وأنها اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة لبدء إجراءات التحكيم ضد شركة تاور المخصص لها أرض المشروع؛ وذلك حفاظًا على حقوق الشركة ومساهميها.

وأعلنت عامر جروب عن مشروع بورتو سعيد فى عام 2014 قبل أن تنفصل إلى شركتين مستهدفةً إقامة منطقة استثمارية ترفيهية بمنطقة بورسعيد على مساحة 76 ألف فدان على غرار مشروعات عامر جروب تضم عددًا من الفنادق والمولات والشاليهات ومارينا اليخوت.

وفى 16 أغسطس 2016 قالت مجموعة بورتو جروب إن شركتها التابعة “بورتو سعيد” تلقت إنذارًا من شركة تاور للاستثمار السياحي يفيد برغبتها في إنهاء عقد تطوير بورتو سعيد من طرف واحد. وقالت الشركة آنذاك إن إنهاء العقد من طرف واحد لا يستند إلى الواقع أو القانون، وأنها لن تتنازل عن حق من حقوقها وستتابع الأمر للمطالبة بأي تعويضات في حال تعطل بدء التنفيذ.