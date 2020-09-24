تطهير 54 مجري للسيول و مراجعة 48 معدية وكوبري فى مرسى مطروح

وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح إنه تم تشكيل لجنة للمرور ومراجعة أماكن تجمعات مياه الامطار وبرابخ ومخرات السيول ومعديات وكباري الطرق السريعة ، وذلك للوقوف على مدى تطهير وتنظيف المخرات وازالة كل ما يعيق سير المياه وإزالة الحشائش، لاستقبال موسم الأمطار .

أعلن وجيه عبد الرازق رئيس مدينة مرسى مطروح عن إزالة كل مايعيق مياه الأمطار لـ 54 مخرا ومجري للسيول بالمناطق المنحدرة بنطاق القري والمركز وذلك في إطار الاستعدادات المكبرة لموسم الأمطار وخطة المركز لمواجهة السيول ، استمرارا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف الجهود للاستعداد المبكر لمواجهة السيول لكافة الأجهزة التنفيذية والمدن لمراجعة جاهزية مخرات السيل تحسبا للأمطار المتوقعة .

وأضاف “عبد الرازق” أنه تمت مراجعة وتطهير 48 معدية وكوبري بطريقي الساحلي الدولي والسلوم للتأكد من سلامة المعديات والكباري الخاصة بمجري الأمطار بالطرق السريعة الساحلي شرقاً وطريق السلوم غربا بنطاق المركز تفاديا لحدوث سيول مع بداية فصل الخريف .

تشكيل لجنة للمرور ومراجعة أماكن تجمعات مياه الأمطار



وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح أنه تم تشكيل لجنة للمرور ومراجعة أماكن تجمعات مياه الأمطار وبرابخ ومخرات السيول ومعديات وكباري الطرق السريعة ، وذلك للوقوف على مدى تطهير وتنظيف المخرات وإزالة كل ما يعيق سير المياه وإزالة الحشائش، لاستقبال موسم الأمطار .



ووجه رئيس المدينة بالمتابعة الدورية لجاهزية مجري السيل وجميع السدود بالكيلو 4 بوادي إسماعيل وتويويع وطريق الوادي بالكيلو 4 لضمان سير المياه بالمجري وعدم انحراف مياه الأمطار علي المنازل وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية للاستعداد للسيول طبقا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح .