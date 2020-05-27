الإسكندرية

تطهير وتعقيم منازل مخالطين لمصابين بفيروس كورونا بمطروح

غرفة عمليات مجلس المدينة تعمل علي مدار الساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة لمتابعة تطورات الموقف.
معتز محمود 7:31 م, الأربعاء, 27 مايو 20 7:31 م, الأربعاء, 27 مايو 20

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قامت الأجهزة المختصة بمدينة مرسى مطروح بأعمال تطهير وتعقيم الوحدة الصحية بالقصر والأبنية التعليمية ومنازل المخالطين للمصابين بفيروس كورونا، استمرارا لتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، وفي إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأعلن اللواء وليد المعداوي، رئيس مدينة مرسى مطروح، تعقيم وتطهير الوحدة الصحية بالقصر ومبني الأبنية التعليمية ومنازل والمخالطين للحالات المصابة بالفيروس بمناطق الخروبة ووادي الرمل والريفية وعلم الروم.

زيادة نشر حملات التوعية

وأكد المعداوي علي استمرار أعمال التعقيم والتطهير للسيارات القادمة لمرسي مطروح بالتمركزات الـ 3 الثابتة شرقا وغربا وجنوبا للقادم من سيوة، بالإضافة لتكثيف حملات رش وتطهير شوارع الأحياء السكنية والعزب، مشيراً إلي زيادة نشر حملات التوعية من فيروس كورونا بنشر ملصقات عن طرق الوقاية منه ومنع انتشاره، بالإضافة لرش المبيدات بالشوارع وتجمعات مقالب القمامة مساءا بسيارات الضباب .

وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح أن غرفة عمليات مجلس المدينة تعمل علي مدار الساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة لتلقي الشكاوى ونداءات المواطنين ، لمتابعة تطورات الموقف والإبلاغ عن أي مستجدات علي رقم 0464935266 _ 0464933158 .

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بقلم معتز محمود

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