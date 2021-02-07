الإسكندرية

تطهير وتعقيم مركز الإعلام وشرطة النجدة وعدد من المساجد بمطروح

في إطار خطة المدينة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد
معتز محمود 5:06 م, الأحد, 7 فبراير 21 5:06 م, الأحد, 7 فبراير 21

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أعلن رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسى مطروح، عن تطهير مركز إعلام مطروح وشرطة النجدة وعدد من المساجد، وذلك في إطار خطة المدينة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح برش وتطهير وتعقيم المصالح الحكومية والأسواق وأماكن التجمعات، في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية، التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد ، طبقا للتعليمات الواردة من وزارة التنمية المحلية.

تطهير الأسواق والمصالح الحكومية

وأكد جاب الله أنه يوميا يتم تطهير الأسواق والمصالح الحكومية والمواقف وأماكن تكدس المواطنين، إضافة إلى تعقيم منازل المخالطين والمصابين بكورونا بمناطق السنوسية والسودانية وذلك بالتنسيق بالطب الوقائي مع مديرية الصحة.

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مشيرًا إلى مواصلة استمرار تطهير السيارات القادمة للمدينة وحملات رش المبيدات بسيارات الضباب ليلا بشوارع الاحياء السكنية والعزب، إضافة إلى رش مقالب القمامة في الفترة المسائية.

وأوضح رئيس مدينة مرسى مطروح بأن غرفة عمليات مجلس المدينة تعمل علي مدار الساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة لتلقي الشكاوى ونداءات المواطنين، لمتابعة تطورات الموقف والإبلاغ عن أي مستجدات علي رقم 0464935266 _ 0464933158 .

وفى سياق آخر، وتنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتمهيد الطرق الترابية بالجليدر لفتح شوارع مغلقة تيسيرا علي سيارات المواطنين بالعزب والاحياء التي لم يتم رصفها .قال رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح  بانه تم الانتهاء من تمهيد 18 ك تقريبا بالجليدر لطرق ترابية طولية وعرضية بالشوارع الفرعية بعلم الروم بمناطق الامام مالك وعمارات الارامل وجاري العمل بالشوارع الترابية بالكيلو 4.

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وأكد رئيس مدينة مرسي مطروح توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح هو سرعة الانتهاء من تمهيد الطرق الترابية بالعزب والاحياء والشوارع وتسويتها ودكها لتصبح شوارع ممهدة بعد التنسيق ومراجعة أعمال الشركات العاملة في مشروعات الكهرباء والغاز والرصف والصرف الصحي ومياه الشرب . وأشار جاب الله إن تمهيد وتسوية الطرق الترابية مستمرة في المناطق التي لم يدخلها رصف بسبب تأخر الانتهاء من مشروعات البنية التحتية في بعض المناطق تيسيرا على أهالينا في الشوارع والطرق الترابية.

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ولفت رئيس المدينة إلى أنه تم وضع خطة لتمهيد شوارع العزب والاحياء طبقا لأهمية المناطق والأولوية المزدحمة بالسكان والتي يداخلها أعداد كبيرة من السيارات للتيسير على المواطنين.

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بقلم معتز محمود

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