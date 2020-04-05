الإسكندرية

تطهير وتعقيم بوابات مطار مطروح لمواجهة انتشار فيروس كورونا

رفع درجات الاستعداد بالإجراءات الاحترازية والوقائية
معتز محمود 7:24 م, الأحد, 5 أبريل 20 7:24 م, الأحد, 5 أبريل 20

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أجرى مجلس مدينة مرسى مطروح أعمال تطهير وتعقيم المحكمة والسنترال والبريد وبوابات مطار مطروح، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح برفع درجات الاستعداد بالإجراءات الاحترازية والوقائية، التى تتخذها الدولة للوقاية من الفيروس ، طبقا للتعليمات الواردة من وزارة التنمية المحلية .

وأعلن اللواء وليد المعداوي رئيس مدينة مرسى مطروح عن تكثيف حملات تنفيذ خطة التعقيم بالتنسيق مع الاجهزة المعنية المعاونة، حيث تم تطهير المحكمة والسنترال والبريد وبوابات مطار مطروح المدني ضمن خطة تعقيم المصالح الحكومية وأماكن تجمعات المواطنين .

حملات توعية وملصقات للتعرف على طرق الوقاية من المرض

وأكد المعداوي استمرارا تعقيم وتطهير السيارات القادمة لمطروح بالتمركزات الـ 5 الثابتة شرقا وغربا وجنوبا القادم من سيوة بالإضافة إلى تكثيف حملات رش وتطهير شوارع الأحياء السكنية والعزب.

وأشار إلى زيادة نشر حملات التوعية من فيروس كورونا بنشر وضع ملصقات للتعرف على طرق الوقاية منه وطرق انتشاره لتوعيه المواطنين بالإضافة إلى رش المبيدات بالشوارع وتجمعات مقالب القمامة مساء.

وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح أن غرفة عمليات مجلس المدينة تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة لتلقي الشكاوى ونداءات المواطنين، لمتابعة تطورات الموقف والإبلاغ عن أي مستجدات علي رقم 0464935266 _ 0464933158 .

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بقلم معتز محمود

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