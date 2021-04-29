تطهير وتعقيم النيابة الإدارية والمساجد للقضاء على «كورونا» في مرسى مطروح

أعلن رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح عن تطهير وتعقيم عدد من المساجد والنيابة الإدارية والسنترال ومكاتب البريد ومجمع المحاكم وذلك ضمن خطة المدينة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء وتعليمات وزارة التنمية المحلية .

ويأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف أعمال التطهير والتعقيم أماكن تجمعات المواطنين والأسواق والمصالح الحكومية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد .



وأكد جاب الله استمرار الجهود اليومية لأعمال التعقيم للسيارات القادمة للمدينة والمصالح الحكومية والمواقف والأسواق ومحطة السكة الحديد للقضاء على كوفيد 19 طبقا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

ولفت رئيس مدينة مرسى مطروح إلي رش المبيدات بسيارات الضباب بالأحياء والشوارع والعزب ومقالب القمامة بالفترة المسائية والتنسيق مع مديرية الصحة لتطهير وتعقيم منازل المخالطين والمصابين بفيروس كورونا.