تطهير مراكز شباب في مطروح لمواجهة فيروس كورونا

شرعت أجهزة في مجلس مدينة مرسى مطروح في تطهير مراكز شباب مطروح والهلال وغوط رباح، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

يأتي تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح برفع درجات الاستعداد بالإجراءات الاحترازية والوقائية، التى تتخذها الدولة للوقاية من الفيروس المستجد، طبقا للتعليمات الواردة من وزارة التنمية المحلية .

وأعلن اللواء وليد المعداوي رئيس مدينة مرسى مطروح عن تكثيف حملات تنفيذ خطة التعقيم بالتنسيق مع الاجهزة المعنية المعاونة ، حيث تم تطهير مراكز الشباب “مطروح الهلال بالكيلو 7 – غوط رباح – مديرية الشباب والرياضة ” ضمن خطة تعقيم المصالح الحكومية وأماكن تجمعات المواطنين .

وأكد المعداوي علي استمرارا تعقيم وتطهير السيارات القادمة لمطروح بالتمركزات الـ 5 الثابتة شرقا وغربا وجنوبا القادم من سيوة.

بالإضافة إلى تكثيف حملات رش وتطهير شوارع الأحياء السكنية والعزب ، مشيرا إلى زيادة نشر حملات التوعية بفيروس كورونا بنشر وضع ملصقات للتعرف علي طرق الوقاية منه وطرق انتشاره لتوعيه المواطنين، بالإضافة إلى رش المبيدات بالشوارع وتجمعات مقالب القمامة مساء .

وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح أن غرفة عمليات مجلس المدينة تعمل علي مدار الساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة لتلقي الشكاوى ونداءات المواطنين ، لمتابعة تطورات الموقف والإبلاغ عن أي مستجدات علي رقم 0464935266 _ 0464933158 .

جاء ذلك بعد أن قامت مدينة مرسى مطروح بالعمل على تكثيف حملات تنفيذ خطة التعقيم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية المعاونة ، حيث تم تطهير متحف روميل ومبني مكتب شرطة مكافحة المخدرات بالكيلو 7 الاثار ضمن خطة تعقيم المصالح الحكومية وأماكن تجمعات المواطنين .

تطهير متحف روميل ومبنى مكافحة المخدرات بالكيلو 7 لمواجهة الفيروس

وتم تفعيل تعليمات محافظ مطروح بتكثيف حملات رش وتطهير شوارع الأحياء السكنية والعزب بالاضافة إلى زيادة نشر حملات التوعية بفيروس كورونا.

وشارك فى بعض أعمال الرش والتطهير شباب متطوع من الأحزاب والأجهزة التنفيذية المعاونة لمواجهة انتشار فيروس كورونا ، وقاموا بالكشف علي القادمين للمدينة ورش جميع انواع السيارات بنقاط التمركز ال، 5 بالكيلو 21 شرقا غربا بالكيلو 15 بطريق السلوم والقادم من سيوة ومدخل المدينة بالكيلو 1 ومحطة السكة الحديد .

ووجه المعداوى الشكر لشباب رأس الحكمة المتطوع والمساهم في تقديم مواد متطهرة كمشاركة مجتمعية منهم وحرصهم علي تلبية النداء في تعقيم وتطهير كل المنشأت الخدمية بالقرية .



وأكد رئيس المدينة علي وعي أهالي مطروح المخلصين وإدركهم بالمسئولية المجتمعية كل فرد بالمجتمع وحرصة علي سلامة الجميع وتلبية الغلق لأصحاب المحال التجارية والالتزام في المنازل وقت حظر التحرك.