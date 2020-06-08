تطهير مبنى محافظة مطروح بعد تأكد إصابة سكرتيرها العام بكورونا

قامت محافظة مطروح باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية ورش وتطهير مكتب السكرتير العام المساعد وكذلك مبنى ديوان عام المحافظة، مع إجراءات عزل المخالطين للحالة ، ومتابعة حالتهم الصحية واتخاذ الإجراءات اللازمة حال ظهورأى أعراض مرضية ، بعد أن كشفت نتائج التحاليل الطبية للواء محمد أنيس السكرتير العام المساعد عن إيجابيتها واصابته بفيروس كورونا المستجد.



ويأتى ذلك بعد كلف اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح واللجنة المشكلة للمرور والاطمئنان على توافرالمستلزمات الطبية والاستعداد وجاهزية عدد من المستشفيات لاستقبال أى حالات اشتباه بالفيروس التعامل معها ، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالمتابعة الدورية المستمرة للمستشفيات المخصصة لاستقبال أى حالات إصابة بفيروس كورونا .

حيث تفقدت نائب محافظ مطروح يرافقها الدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة والجهات المعنية كلا من مستشفى الحمام والعلمين والضبعة والاطمئنان على مدى جاهزيتها فى أى وقت لاستقبال أى حالات اشتباه بالاصابة بفيروس كورنا وتوافر كافة المستلزمات الطبية والوقائية الكافية للاطباء واطقم التمريض والعاملين بالمستشفى ، وكذلك الأسٍرة مع الالتزام بالاجراءات الوقائية خاصة ارتداء الكمامات والقفازات والتباعد حفاظا على سلامتهم مع الإجراءات الوقائية والاحتزارية لمواجهة جائحة فيروس كورونا مع تكثيف جهود النظافة والتطهير والتعقيم خاصة بطرقات المستشفى ودورات المياه حفاظا على صحة الأطقم الطبية والمرضى والعاملين .



وأشادت نائب محافظ مطروح بالجهود المبذولة من الأطباء وأطقم التمريض والاستعداد للإجراءات الطبية للتعامل مع أى حالات مشتبه إصابتها بالفيروس ، وموجهة باستمرار الاهتمام والعناية بكل الحالات والشكاوى الواردة.



المحافظة أعلنت عن الخط الساخن 114 لاستقبال أى استفسارات أو شكاوى

واوضحت أن محافظة مطروح أعلنت عن الخط الساخن 114 وتليفون 0464933158 -0464933692بغرفة عمليات ديوان عام المحافظة لاستقبال أى استفسارات أو شكاوى خاصة فيروس كورونا والتعامل معها من خلال مندوب من مديرية الصحة على مدار 24 ساعة للرد عليها وتسجيلها بدفتر سجلات للعرض على المحافظ شخصيا ، مشيرة الى ان اللجنة تقوم دوريا بمتابعة مستشفيات المحافظة المخصصة لاستقبال أى حالات اشتباه بالإصابة بفيروس كورنا وهى 7 مستشفيات هى الحمام والعلمين والضبعة ومطروح العام والحميات والصدر بمرسى مطروح ومستشفى سيوة ، مع تأكيد توافر جميع المستلزمات الطبية والوقائية لمدة اسبوعين واستعواض المستهلك منها دوريا.