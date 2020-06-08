محافظ مطروح يعتمد تنسيق الالتحاق بالمدارس الثانوية الفنية

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بضرورة مراعاة الكثافات فى فصول المدارس الثانوية الفنية بمجالاتها المختلفة، مع التأكيد على أهمية الاهتمام بالتعليم الفنى والمهنى ودوره فى عملية التنمية

اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح درجات تنسيق الالتحاق بالمدارس الثانوية الفنية بعد إعلان نتيجة نهاية العام الدراسى 2019/2020 للشهادة الإعدادية وتحديد أعداد الناجحين والأماكن الشاغرة بالمدراس المستهدفة بحد أدنى 140 للصناعية والتجارية والزراعية و214 للفندقية وذلك حسب الأعداد والكثافات بالإدارات التعليمية فى المحافظة.

وصرح الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم أن محافظ مطروح اعتمد درجات تنسيق الالتحاق بالمدارس الفنية الصناعية بمدارس الإدارات التعليمية بالمحافظة ، ومنها مطروح الثانوية الصناعية بنين بالكيلو 2 بمجموع 218 درجة ، و50% للحاصلين على الإعدادية المهنية و236 لفصل فنى بترول ، ومطروح الثانوية الزخرفية بنين 204 درجات.

وتابع : مطروح الثانوية الفنية بنات 202 درجة ، والضبعة الثانوية الصناعية بنين 212 درجة ، وبرانى الثانوية الصناعية بنين 210 درجات ، وسيوة الثانوية الصناعية 229 درجة ، والنجيلة البحرية فصول ملحقة صناعية 140 درجة ، وتل العيس بالعلمين فصل ملحقة صناعي 140 درجة . وعثمان بن عفان الصناعية بالحمام 232 درجة .

وأضاف أنه بالنسبة للتعليم الثانوى الزراعى تم تحديد الحد الادنى 140 درجة للالتحاق بمدرسة الخلفاء الراشدين الزراعية ، و183 درجة بنين لمدرسة فوكة الثانوية الزراعية و215 درجة بنات للحاصلين على الإعدادية من رأس الحكمة وحتى حنيش بمطروح ، و216 درجة لمدرسة سيوة الثانوية الزراعية ، و236 درجة لمطروح الثانوية الزراعية.



أما بالنسبة للالتحاق بالمدارس الفنية الفندقية فأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أنه تم اعتماد الحد الأدنى 214 درجة للبنين و230 درجة للبنات ، أما بالنسبة للمدارس التجارية فتم اعتماد الحد الأدنى 179 درجة للالتحاق بمدرسة مطروح الثانوية التجارية بنين ، و220 درجة لمدرسة مطروح الثانوية التجارية بنات ، و140 درجة للالتحاق بمدرسة الضبعة التجارية المشتركة بنين وبنات ، و195 درجة لمدرسة الحمام التجارية بنين ، و140 درجة لمدرسة الحمام التجارية بنات ، و140 درجة لمدارس برانى والسلوم وسيوة التجارية المشتركة .

مراعاة الكثافات بفصول المدارس الثانوية الفنية بمجالاتها المختلفة

من ناحية أخرى وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بضرورة مراعاة الكثافات فى فصول المدارس الثانوية الفنية بمجالاتها المختلفة، مع التأكيد على أهمية الاهتمام بالتعليم الفنى والمهنى ودوره فى عملية التنمية.