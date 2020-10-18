الإسكندرية

تطهير المدارس والمصالح الحكومية وتعقيم منازل المخالطين والمصابين بكورونا فى مرسى مطروح

تم تطهير منازل المخالطين والمصابين بفيروس كورونا وتعقيم الأتوبيسات القادمة للمدينة علي التمركزات الثابتة
معتز محمود 5:26 م, الأحد, 18 أكتوبر 20 5:26 م, الأحد, 18 أكتوبر 20

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أعلن رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسى مطروح، عن تعقيم وتطهير المدارس وشركة كهرباء البحيرة والقطارات القادمة للمدينة بمحطة سكة حديد مرسى مطروح، وتطهير المواقف وأماكن تكدس المواطنين بالأسواق ورش المبيدات بسيارات الضباب بالأحياء والشوارع والعزب، في الفترة المسائية بالتنسيق مع مديرية الصحة بمطروح. 

تطهير منازل المخالطين والمصابين بفيروس كورونا

وأضاف رئيس مدينة مرسي مطروح، أنه تم تطهير منازل المخالطين والمصابين بفيروس كورونا، وتعقيم الأتوبيسات القادمة للمدينة علي التمركزات الثابتة شرقا وغربا للقادم من السلوم وجنوبا للقادم من واحة سيوة .

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وشدد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح علي تكثيف أعمال التطهير والتعقيم المدارس والمصالح الحكومية وأماكن تكدس المواطنين والأسواق، طبقا لتوجيهات مجلس الوزراء وتعليمات وزارة التنمية المحلية بالتزامن مع الموجة الثانية لانتشار فيروس كورونا المستجد .

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بقلم معتز محمود

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