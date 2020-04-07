تطهير أبراج المراقبة بمطار مطروح والطب البيطري لمواجهة فيروس كورونا

تستمر أجهزة المدن فى محافظة مطروح فى تنفيذ خطة التعقيم للمصالح الحكومية بالتنسيق مع عدد من الأجهزة المعنية المعاونة.

وشملت عمليات التطهير أبراج المراقبة لمطار مطروح والطب البيطري وتعقيم مكتب التجنيد ومديرية أمن مطروح وقسم شرطة والترحيلات والتشجير، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح برفع درجات الاستعداد بالإجراءات الاحترازية والوقائية، التى تتخذها الدولة للوقاية من الفيروس المستجد ، طبقا للتعليمات الواردة من وزارة التنمية المحلية .

وأعلن اللواء وليد المعداوي رئيس مدينة مرسى مطروح عن تكثيف حملات خطة التعقيم للمصالح الحكومية بالتنسيق مع الاجهزة المعنية المعاونة، حيث تم تطهير مكتب التجنيد للقوات المسلحة ومديرية الأمن وقسم الشرطة والترحيلات وادارة التشجير ضمن خطة تعقيم المصالح الحكومية وأماكن تجمعات المواطنين.

وأكد المعداوي استمرار تعقيم وتطهير السيارات القادمة لمطروح بالتمركزات الـ5 الثابتة شرقا وغربا وجنوبا القادم من سيوة، إضافة إلى تكثيف حملات رش وتطهير شوارع الأحياء السكنية والعزب.

كما أشار رئيس مدينة مرسى مطروح إلى تعقيم برج المراقبة الجوي لمطاري مطروح المدني والحربي ومحطة الشبكات للطيران المدني وحدة محطة الرادر بالكيلو 10 بطريق السلوم ومديرية الطب البيطري ضمن خطة تعقيم المصالح الحكومية بالتنسيق مع الاجهزة المعنية المعاونة، وأماكن تجمعات المواطنين ضمن الجهود التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد .



وأشار المعداوى إلي زيادة نشر حملات التوعية بفيروس كورونا بنشر وضع ملصقات للتعرف علي طرق الوقاية منه وطرق انتشاره لتوعيه المواطنين بالإضافة الي رش المبيدات بالشوارع وتجمعات مقالب القمامة مساء.

وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح ان غرفة عمليات مجلس المدينة تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة لتلقي الشكاوى ونداءات المواطنين، لمتابعة تطورات الموقف والإبلاغ عن أي مستجدات علي رقم 0464935266 _ 0464933158.

كما استمر مركز ومدينة سيوة فى أعمال الحملة الوقائية المتحركة لقياس درجة حرارة المواطنين عشوائيًا، وتطهير السيارات بمدخل المدينة مع مواصلة أعمال تطهير وتعقيم المباني والمنشآت العامة والحكومية للمرة الثانية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وكذلك بقريتي المراقي وبهي الدين للمنشآت (الوحده المحليه بقريه المراقي-الوحده الصحيه بالمراقي – نقطه اسعاف المراقي- نقطه اطفاء المراقي- الوحده المحليه لبهي الدين- الوحده الصحيه لبهي الدين) ، وكذلك أعمال الحملة الوقائية المتحركة لقياس درجة حرارة المواطنين عشوائيا وتطهير السيارات بقريتي المراقي وبهي الدين بمركز و مدينة سيوةوذلك بالتنسيق مع الإدارة الصحية و الطب الوقائي بسيوة.

كما قام مجلس ومدينة سيدى برانى برئاسة العميد ياسر عامر باعمال رش وتطهير ونظافه بعدد من المنشآت الحكومية والمصالح، وكذلك مركز ومدينة الضبعة برئاسة اللواء هانى يوسف، ومركز ومدينة السلوم برئاسة الاستاذ عادل منصور باعمال التطهير والرش بشوارع المدينة.

المحافظ يتابع جهود رش وتطهير المنشآت

كما تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح استمرار أعمال مجالس مدن محافظة مطروح بالتعاون مع الجهات المعنية فى رش وتطهير المنشآت العامة والحكومية والشوارع حفاظا على السلامة العامة وصحة المواطنين فى اطار الاجراءات الاحترازية والوقائية التى تقوم بها المحافظة ضد فيروس كورونا المستجد.