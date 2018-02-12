تطعيم 50% من أطفال الثغر باليوم الأول بحملة التطعيم ضد شلل الأطفال

مها يونسعقد الدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، اجتماعا ليلة أمس الأحد مع مديرى عموم المناطق الطبية ومديرى الطب الوقائى لاستعراض نتائج اليوم الأول لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال بالمحافظة. ووفقاً لـ"حجازي" جاءت نتائج اليوم الأول مُبشرة، بحسب قوله، وتم تطعيم ما يقرب من 50% من المس

مها يونس

عقد الدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، اجتماعا ليلة أمس الأحد مع مديرى عموم المناطق الطبية ومديرى الطب الوقائى لاستعراض نتائج اليوم الأول لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال بالمحافظة.

ووفقاً لـ”حجازي” جاءت نتائج اليوم الأول مُبشرة، بحسب قوله، وتم تطعيم ما يقرب من 50% من المستهدف من الأطفال على مستوى المحافظة وتم تطعيم 415195 طفلا، منهم 1028 غير مصريين من المقيمين بالمحافظة أغلبهم من الأشقاء السوريين، وحققت إدارة برج العرب الصحية أعلى نسب تغطية بإجمالى 25028 طفلا بنسبة 63% من المستهدف تلتها منطقة العامرية الطبية بإجمالى 65519 طفلا بنسبة تغطية 52.7% ثم منطقة العجمى الطبية بإجمالى 71089 طفلا بنسبة تغطية 51%، بينما جاءت منطقة المنتزة الطبية الأولى من حيث عدد الأطفال الذين تم تطعيمهم بإجمالى 121929 طفلا.

وشدد “حجازى” خلال الاجتماع، على ضرورة العمل بأقصى طاقة ممكنة للانتهاء من تطعيم أكبر عدد ممكن من الأطفال تحسبا لحدوث أى تقلبات جوية قد تؤثر على إقبال الأهالى على تطعيم أولادهم، خاصة أن الإسكندرية تتعرض عادة لنوات وأمطار فى هذا الوقت من العام.

الجدير بالذكر أن الحملة بدأت أمس الأحد والمُقرر استمرارها لمدة 4 أيام من الثامنة صباحا وحتى الخامسة مساء، عن طريق فرق ثابتة بجميع وحدات ومستشفيات وزارة الصحة وأماكن التجمعات، وأخرى متحركة تغطى كل أنحاء المحافظة وتستهدف تطعيم ما يزيد على 872 ألف طفل دون الخامسة من العمر من المصريين والأجانب الموجودين بالمحافظة.