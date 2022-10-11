تطعيم شلل الأطفال 2022.. تعرف على الجرعة والأعمار المستهدفة

كشت وزارة الصحة والسكان عن أماكن تواجد حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال، موضحة أن الحملة مستمرة في القاهرة والجيزة حتى 13 يومًا.

وأشارت «الصحة»، خلال منشور توعوي لها عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك، الثلاثاء، إلى أن التطعيم من سن يوم إلى 5 سنوات للمصريين وغير المصريين.

أماكن تواجد حملات التطعيم

1. الفِرق الطبية الثابتة من خلال مكاتب الصحة والوحدات والمراكز الطبية.

2. الفرق المتحركة من منزل لمنزل ومن شقة إلى شقة بواسطة فِرق مدرَّبة وتحت إشراف وزارة الصحة والسكان.

الأعمار المستهدفة من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

أوضحت وزارة الصحة، الأعمار المستهدفة من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال، حيث يستهدف التطعيم الأطفال من سن يوم إلى 5 سنوات للمصريين وغير المصريين.

موعد حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

تنطلق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال، بداية من اليوم وعلى مدار 5 أيام، من خلال الفِرق الطبية الثابتة، وكذلك الفرق المتحركة.

أماكن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

تجوب حملة التطعيم ضد شلل الأطفال، الميادين والشوارع بالمحافظات وأماكن التجمعات والأسواق وذلك من خلال الفِرق الطبية المتحركة، وهناك فِرق طبية ثابتة داخل الوحدات الصحية.

وعن جرعة التطعيم ضد شلل الأطفال عبارة عن نقطتين بالفم، وليس له أية آثار جانبية، وذلك ضمن خطة الوزارة “مصر خالية من مرض شلل الأطفال” والتى تم إعلانها عام 2006، حيث كانت آخِر حالة إصابة مسجلة في 2004، حسب منظمة الصحة.

أهداف وزارة الصحة

وعن أهداف وزارة الصحة من إطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في القاهرة والجيزة، تأتي في إطار الحرص على رفع المناعة المجتمعية لدى الأطفال، وحفاظًا على مصر خالية من المرض.

ويعدّ شلل الأطفال من الأمراض المُعدية، حيث إن كل طفل مصاب يعدي 200 طفل، كما أن التطعيم غير متوفر إلّا في المستشفيات والوحدات التابعة لوزارة الصحة فقط، ولا يوجد بالعيادات الخاصة أو المستشفيات الخاصة، كما أنه لا يتعارض مع أي تطعيم، سواء مصل الإنفلونزا أو أي تطعيم روتيني.